Budějovičtí se vrací k fotbalu. Navázat na výkony před pauzou, přeje si kouč

Ligový nováček využije svůj tréninkový areál na Složišti. „Hráči přijedou po vlastní ose, odtrénují a pojedou domů, kde se osprchují, protože šatny využívat nesmíme,“ potvrzuje trenér David Horejš.

Kouč Dynama ale možnost trénování pochopitelně vítá. „Chceme využít rozvolnění vládních opatření a začneme trénovat ve skupinách. Budeme konečně s míčem na hřišti,“ těší se 42letý Horejš.

V praxi by tréninky Jihočechů měly v příštím týdnu vypadat tak, že na dvou hřištích na Složišti se bude pohybovat několik skupinek fotbalistů, které budou trenéři řídit. „Budeme rozdělení podle postů. Plánujeme cvičení tak, abychom se vyhnuli osobním soubojům,“ ujišťuje.

Kouč David Horejš na tréninku Českých Budějovic.

Na ostré zápasy se však v tomto režimu žádný celek připravit nedokáže. „Není to ideální. Týmový trénink nic nenahradí. Ale jsme rádi, že už kluci nemusí běhat v parku, ale budou zpátky na hřišti a můžeme zapojit i balon. Vidíme světlo na konci tunelu. Chceme být připraveni, pokud by se liga znovu rozběhla,“ zdůrazňuje Horejš.

První a druhá fotbalová liga by se mohla v divokém tempu rozjet po 8. červnu, aby se soutěže stihly včetně nadstavby dohrát do 2. srpna. Ligová asociace zřejmě bude žádat o udělení výjimky, aby se začalo dřív. Jak to skutečně dopadne, to si David Horejš neodvážil tipovat.

„Netroufám si odhadovat, jestli se liga rozehraje. Ale pokud ano, chceme být co nejlépe nachystaní. Když by se začalo, bude to náročné, ale chceme navázat na naše výkony před pauzou,“ má jasno.

Českobudějovický klub během nucené pauzy zveřejnil i pozitivní zprávu. Čtyři hráči podepsali nové smlouvy. Do léta 2022 na jihu Čech budou hrát záložník Patrik Brandner a obránce Pavel Novák. Nových kontraktů do léta 2023 se dočkali stoper Lukáš Havel a křídelník Matej Mršić.

„Všichni hráči po sezoně určitě nezůstanou. Ale chceme jádro týmu udržet. Proto jsme rádi, že čtyři kluci ze základní sestavy podepsali nové smlouvy. Navíc o ně byl zájem z dalších klubů. Vedení to zvládlo i v této nelehké době, což je velice cenné,“ chválí si Horejš pokračování svých opor.

„Jsem šťastný, že v klubu mohu nadále působit. Dynamu děkuji za důvěru,“ uvedl Chorvat Mršić.