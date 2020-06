Budějovický kouč: Stačí vyhrát 1:0. A pozoruji velkou touhu po postupu

„Je to stále otevřené. Tím, že jsme dali gól venku, tak nám doma stačí vyhrát 1:0. Ale víme, že to bude nesmírně těžké,“ pronesl trenér Dynama David Horejš.

V televizním utkání na hřišti Mladé Boleslavi se hosté ujali vedení po brance Pavla Nováka, ale ve druhém poločase dokázali svěřenci Jozefa Webera skóre otočit. Vítěznou branku vstřelil Dominik Mašek v 89. minutě. „Musíme se z utkání poučit. Měli jsme ho dobře rozehrané, ale kvůli laciným ztrátám a lehkovážnosti jsme přišli o lepší výsledek do odvety,“ uvědomoval si Horejš.

První poločas se budějovickým fotbalistům vyvedl na výbornou. Stejný výkon by si přáli podat i ve druhém vzájemném utkání se Středočechy. „Úvodních 45 minut jsme zvládli velice dobře, byli jsme lepší než Boleslav. Kontrolovali jsme hru a kombinovali přesně, což jsme chtěli. Druhá půle už se nám tolik nepovedla, ale ukázalo se, co budeme chtít zlepšit. Soupeři stačí hrát na bezbrankovou remízu, takže se na to musíme připravit.“

Do branky se v Mladé Boleslavi postavil Zdeněk Křížek, který nahradil zraněného Jaroslava Drobného. „Myslím si, že za dvě inkasované branky nemohl. Chytal po dlouhé době, takže to neměl lehké. Je natolik zkušený, aby takto důležité zápasy zvládl. Proto jsme vybrali jeho,“ odůvodnil hlavní trenér.

Celé utkání neodehrál kapitán Tomáš Sivok, který musel kvůli zranění po poločase střídat. Jeho start je vážně ohrožen i pro sobotní duel. „Má zdravotní problémy a s velkou pravděpodobností nenastoupí,“ uvedl Horejš. Vypadá to tedy, že příležitost znovu dostane mladá stoperská dvojice Lukáš Havel a Maksym Talovierov.

Do víkendové odvety půjdou černobílí s odhodláním. „Věříme, že to zvládneme. Jak na hráčích, tak na realizačním týmu pozoruji velkou touhu po postupu. Pár kluků mělo menší zdravotní problémy, ale dokázali se dát do pořádku. Uděláme všechno pro to, abychom se dostali dál,“ slíbil.

Na sobotní utkání, které začíná od 15 hodin na Střeleckém ostrově, dorazí necelé dva tisíce diváků. Kapacita stadionu může být zaplněná z jedné čtvrtiny. „Doufáme, že dorazí co nejvíce fanoušků a podpoří nás v cestě za postupem,“ dodal na závěr Horejš.