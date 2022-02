Valenta jako Javorek. Výkony je třeba opakovat, burcuje záložník Budějovic

Odebral řadu míčů soupeřům, nešetřil krokem a přidal i velmi slušnou ofenzivní nadstavbu. Vždyť odehrát zápas proti přednímu týmu tabulky s úspěšností přihrávek téměř 94 procent, to je úctyhodné. „Fakt tolik? To jsem ani nevěděl, ale je to pěkné,“ usmál se 22letý Valenta.

Petr Javorek

Narozeniny oslavil ve středu. A hádejte, kdo se také narodil 9. února, byť o 14 let dříve? Ano, Petr Javorek. „Javi je daleko zkušenější. Ale takové srovnání mi lichotí,“ přiznává budějovická naděje.

Podobností mají oba středopolaři víc než dost. Valenta skvělým představením proti Spartě navázal na závěr podzimu, kdy začal pravidelně hrát. Jeho kvality potvrdili trenéři už jen tím, že ho nasadili od začátku, i když měli k dispozici třeba Patriky Hellebranda a Čavoše.

Dařila se i spolupráce s Jakubem Horou, který po zatažení před stopery ožil a neustále chce být ve hře. „Končili jsme takhle při posledním podzimním zápase v Liberci. Do defenzivy to bylo stoprocentní a přes zimní pauzu jsme na to navázali. Sedlo si to a trenér nám věřil. S Kubou si rozumíme. On je skvělý na míči, já udělám tu černou práci,“ popisuje Valenta.

Dva z nejzkušenějších budějovických hráčů Králik s Horou si tak mezi sebou mohou vychovat budoucí oporu. Teď jde o to, aby Valenta podobné výkony předváděl pravidelně a nebyla to jen příjemná výjimka.

„Zápas mě strhl. Vyrůstal jsem ve Slavii, takže jsem měl proti Spartě o motivaci navíc. S trenérem jsem se bavil o tom, že by moje pozice měla sílit a měl bych dostávat víc šancí. Ale musím si je zasloužit na hřišti,“ má jasno.

Ještě větší motivace

Velkým tématem zimní pauzy v klubu byly přestupy Maksyma Talovjerova a Fortune Basseye do předních klubů. S tím vyvstává otázka, kdo další ze současného týmu Dynama by si mohl vysloužit výrazný transfer. Valenta potvrzuje, že může být jedním z adeptů.

Třeba po něm jednou znovu sáhne i pražská Slavia, odkud na jih Čech zamířil. „Oba měli skvělou sezonu, hlavně Fortune vylétl úplně neskutečně. I díky klukům máme ještě větší motivaci. Vím, že návrat do Slavie není uzavřené téma. Ale zatím řeším jen Dynamo. Musím hrát dobře, to je rozhodující,“ uvědomuje si záložník.

Po předloňském přestupu má rodák z Prahy před sebou dle smlouvy ještě dva a půl roku na jihu Čech. V klubu i ve městě se mu líbí. „Je tady krásně. Jako celoživotní Pražák jsem byl mile překvapený, jak pěkné to tu je. Ještě jsem toho tady moc neprocestoval, ale daří se nám fotbalově, to je hlavní. Navíc všechno je tu blízko, proto jezdím na tréninky na kole, když to počasí dovolí,“ upřesňuje.

Vyzvou Hradec Králové

V tabulce po dvou třetinách základní části zůstali černobílí na sedmém místě. Bodově se však dotáhli na šestou Mladou Boleslav. Na jejím stadionu sehrají v sobotu od 15 hodin další ligový duel. Přivítá je tam osmý Hradec Králové, který zde hraje svá domácí utkání.

Hradec Králové vs. Č. Budějovice Online reportáž v sobotu od 15 hodin

„Jestli chceme bojovat o elitní šestku, tak takové zápasy musíme zvládat. Lákají nás duely proti nejlepším. Kdo by si nechtěl znovu zahrát se Slavií, Spartou nebo Plzní,“ tvrdí.

Hradečtí však nebudou lehkým soupeřem. Jako nováček mají jen o bod méně než Dynamo a v domácím azylu prohráli jen jediný z deseti zápasů. Na podzim navíc uspěli v Budějovicích 1:0. „Máme jim co vracet. Hradec má výborného trenéra, který je vždy skvěle připraví. Užívají si nadšení nováčka,“ hlásí.