Na Liberec jsme dobře připravení, uklidňuje českobudějovický kouč

Na penaltu si věřím, říká Havel Patří mezi objevy nejvyšší soutěže. Po boku zkušeného Tomáše Sivoka roste 23letý obránce Lukáš Havel každým zápasem. A dnes se znovu ukáže v ligovém utkání. Na Střelecký ostrov dorazí Slovan Liberec. Těšíte se?

Jasně, pauza byla hodně dlouhá. Všichni se těšíme. V kabině už je první utkání velmi očekávané. Důležité bude si dobře nastavit hlavu, protože to bude přeci jen jiný zápas. Dá se připravit na to, že na stadionu nebudou diváci?

Úplně nedá, když jsme zvyklí hrát před fanoušky. Ale opakujeme si, že nás to nesmí rozhodit. Důležité je, abychom se soustředili na náš výkon. Plzeňský útočník David Beauguel a Lukáš Havel z Českých Budějovic Fanoušci vám sice nepomohou, ale výhoda domácího prostředí do jisté míry zůstává, ne?

Určitě. Doma je doma, člověk se tu cítí jinak. Známe tady každý drn, když to přeženu. Navíc nemusíme nikam cestovat. Publikum může být hodně důležité. Lidi dokážou pomoci, když se nedaří. Ale teď je to pro každý tým stejné. Řešíte i opatření, která jsou se zápasem ve výjimečných podmínkách spojená?

Ani moc ne. To nám trenéři všechno řeknou těsně před zápasem. Myslím, že se nesmíme potkat se soupeři v tunelu, takže budeme nastupovat na hřiště zvlášť. Soustředíme se spíš na výkon. Liberec bude oproti vám o jeden takový mimořádný zápas zkušenější. Může to hrát roli?

Bude to pro ně asi trošku výhoda. Ale zase my máme o jeden zápas na videu navíc, abychom se na ně dobře připravili. Soupeř vyniká rychlou hrou po křídlech. Budete si dávat speciální pozor třeba na bývalého spoluhráče Jakuba Peška?

Péšu dobře známe. A celkově jsme jejich hru studovali a víme, jak na ně. Teď to jenom přenést na hřiště. Dá se úvodní duel po restartu a více než dvouměsíční pauze přirovnat k prvnímu kolu sezony?

Asi jo. Ve hře může být víc chyb i nervozita. Čeká nás důležitý zápas, protože se chceme vrátit na pozice jako před pauzou. V sezoně jste spolehlivým exekutorem penalt, v přípravě s Táborskem jste ale neproměnil. Pokud by se penalta kopala, půjdete na ni?

Určitě půjdu. Věřím si.