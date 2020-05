Jsme na cestě k formě před virem, míní trenér libereckých fotbalistů

Slovan se znovu mohl spolehnout na produktivitu záložníka Tomáše Malinského, který připravil gólovou situaci střelci jediného gólu Balutovi a připsal si tak už sedmou asistenci v sezoně.

„Dobře jsem si píchnul balon před hostujícího obránce a musím přiznat, že velkou roli sehrálo štěstí. Po střele se míč odrazil k Alexovi Balutovi a on už měl snadnou pozici,“ popsal Malinský libereckou trefu. „Nic lepšího jsme si asi nemohli přát. Byl to ohromně těžký zápas, ale vezeme si do Liberce tři body a v tabulce jsme poskočili. Čeká nás domácí zápas, který pokud zvládneme, tak budeme nahoře.“

Pro Liberec byla výhra obzvlášť důležitá. V úvodním zápase po koronavirové pauze prohrál dohrávku v Teplicích 0:2. Díky třem bodům z Budějovic si však polepšil do první šestky tabulky, která je libereckým cílem.

„Už jsme v naší hře viděli víc fotbalových věcí než v Teplicích. Soupeř nám to také umožnil tím, že chtěl hrát fotbal, ne jako Teplice, které zvolily strategii bránění. Nepřesností bylo ještě hodně, ale už je to cesta k formě, kterou jsme měli před virem,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

„Na Budějovicích byla naštěstí vidět určitá nervozita, ale dlouho jsme na ně hledali recept. I proto, že se střed zálohy chvíli sžíval, protože Mara a Alibekov spolu nějakou dobu nehráli. Naštěstí jsme šance domácích přežili, postupně se dostali do hry a byli zase nebezpeční.“

Trenéři v této fázi sezony mají možnost střídat až pět hráčů, ti liberečtí si však na jihu Čech vystačili s klasickými třemi. „Vzhledem k tomu, že jsme vedli, jsme se chtěli chovat spíš konzervativně. Nechtěli jsme do sestavy sahat, protože mužstvo fungovalo.“

Liberecký brankář Filip Nguyen vychytal v Budějovicích šestou nulu v sezoně. Čisté konto se mu podařilo udržet ve třech z posledních pěti utkání.

Pohled na tribuny českobudějovického stadionu během ligového utkání proti Liberci. Liberecký brankář Filip Nguyen se snaží v utkání proti Českým Budějovicím vyboxovat míč mimo nebezpečný prostor.

Místo Jana Mikuly, který měl zdravotní potíže, dostal na pravém kraji obrany šanci 19letý talent Michal Fukala a byl vidět. „Fukalu chceme postupně dostat do hry. Kdykoli jsme ho minulý rok nasadili v těžkém zápase, nikdy nezklamal. Má ocelové nervy a v Budějovicích výborně zachránil tři čtyři ošemetné situace,“ chválil kouč Hoftych.

Hráče potěšilo, že se na stadiony začíná vracet fotbalová atmosféra. V hledišti bylo pár desítek budějovických fanoušků, skalní příznivci Liberce zase fandili za branami stadionu. „Přestože domácí měli nějaké bubeníky, tak i naši byli slyšet, jsme rádi, že vážili dlouhou cestu. Odvděčili jsme se jim třemi body,“ řekl záložník Tomáš Malinský.