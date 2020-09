Laciný gól, další prohra. A nehrající posila ze Slavie. Budějovice tápou

Tři zápasy a vždy podobný scénář. Se Slavií sice fotbalisté Dynama inkasovali už v první minutě, v Ostravě a také v sobotu s Libercem ale měli ve hře navrch. Po první obdržené brance však šel jejich výkon dolů.

Za úvodních 25 minut opěvovaný Liberec, který naposledy přehrál vicemistra z Plzně, vůbec neohrozil budějovickou branku. Naopak Jihočeši hýřili aktivitou. Sebrali většinu odražených míčů, do vápna létaly centry, a kdyby Lukáš Matějka využil nakonec největší šanci domácích v zápase, mohlo se hrát jiné utkání.

Jenže místo toho přišel ve 41. minutě šok. Liberecký záložník Jhon Mosquera centroval od postranní čáry. Míč mu sice příliš nesedl, jenže se snášel směrem k brance a nakonec zapadl do sítě překvapeného brankáře Jaroslava Drobného, který inkasoval první gól.

Laciný a zároveň velmi důležitý. Severočechy nakopl, domácí výrazně ranil. „Takové branky padají. Jarda nás kolikrát podržel a může se to stát i jemu. Ale jako tým musíme umět zareagovat,“ hájil zkušeného gólmana trenér David Horejš.

Ubong Ekpai z Českých Budějovic (vlevo) si kryje míč před libereckým Martinem Koscelníkem.

Zaskočení Jihočeši nedokázali s nepříznivým stavem nic udělat. Naopak krátce po startu druhé půle inkasovali podruhé. „Zbytečně jsme se položili. Chyběla mi u hráčů větší odvaha. Aby se našel někdo, kdo to zvedne. Nikdo si na sebe nechtěl vzít odpovědnost, hráli jsme jen dozadu,“ zlobil se kouč.

A kdo podruhé pokořil Dynamo a stvrdil výhru hostů? Michael Rabušic. Útočník, který loni na jih přišel zkraje sezony, hned dvakrát skóroval, ale paradoxně proti Liberci se vážně zranil. Šanci už pak nedostal, přestože byl zdravý.

„Mám z výhry a vstřelené branky dvojnásobnou radost. Klub mě nechtěl a dlouho mi ani nebyl schopný říct, jestli mi prodlouží smlouvu. Mrzelo mě to, protože jsme byli v Budějovicích i s rodinou velmi spokojení a máme tady hodně kamarádů. Měl jsem v zápase o motivaci navíc,“ líčil 30letý forvard.

Závěrečná půlhodina už byla ze strany černobílých bídná. Liberecký gólman Filip Nguyen snadno uhájil čisté konto, když za celý duel likvidoval jedinou střelu na branku. „To je hrozně málo. Zápasy se rozhodují ve vápně a tam jsme nebyli produktivní,“ uvědomoval si českobudějovický záložník Patrik Brandner.

Mizerný výkon v ofenzivě přiznal i trenér Horejš. „Chyběl nám větší hlad po gólu. V první půli jsme poslali do vápna dost centrů, ale nebyli jsme důrazní. Liberci stačil jeden centr a Rabušic to uklidil do branky,“ srovnával.

Jihočeši prožili před utkáním hektický týden a realizační tým do poslední chvíle ladil sestavu. V den utkání odjel k porodu Petr Javorek, po zlomenině nosu nakonec mohl nastoupit Lukáš Havel. Naopak z reprezentačního srazu si svalové zranění přivezl Pavel Šulc a naskočit nemohla ani čerstvě přišedší hvězda - Mick van Buren. „Vypadal skvěle. Ale v závěru posledního tréninku ho při střele píchlo ve svalu. Snad bude brzy v pořádku,“ litoval kouč Dynama.

Jhon Mosquera (vlevo) z Liberce sleduje, jak jeho spoluhráč Michael Rabušic hlavičkuje, vpravo Jiří Kladrubský z Českých Budějovic.

Kvůli absenci nizozemského křídelníka zřejmě naskočil Brandner. Změnily se tím i taktické plány domácího týmu. „Mick je výborný fotbalista a určitě by hrál. Těšili jsme se, je to pro nás velká posila. Nevím, jestli by nastoupil místo mě. Já byl rád, že jsem mohl hrát. Ale jeho zranění pro nás bylo oslabením,“ přiznal 26letý záložník.

České Budějovice nejsou po třech kolech v příznivé situaci. O těžkém losu se vědělo, přesto je jeden bod málo. Jihočeši musí v nejbližších dvou zápasech, v Opavě a doma s Bohemians, zabrat. „Nemyslím si, že na nás leží psychická deka. Dostáváme hodně branek, na tom musíme zapracovat. Potřebujeme mít větší disciplínu a touhu po vítězství,“ dodal trenér Horejš.

Zklamáním byla i návštěva na utkání. Na Střelecký ostrov dorazilo jen 2 314 diváků.