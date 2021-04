Body musíme vydřít i nepohlednou hrou, zjistili v Českých Budějovicích

Zlepšeným výkonem ve druhém poločase, v němž střídal Jonáše Vaise, mohl Karol Mészáros do té doby jasné utkání ještě zdramatizovat. Jenže ani 27letý slovenský záložník nedokázal přetavit své šance na góly. Jednou minul a ke konci utkání nastřelil břevno.

„Byla to velká škoda. Nemáme štěstí, chybí nám větší lehkost. Střela ze 60. minuty mě mrzí. Opravdu nechybělo moc. Kdyby tam zapadla, mohlo být utkání ještě otevřené, protože by bylo spoustu času na vyrovnání,“ říkal Mészáros smutně.

Dynamo i v sobotu zopakovalo své největší chyby. První gól dostalo ze standardní situace a druhý po hrubé chybě v rozehrávce soupeři doslova věnovalo.

Jablonec diktoval tempo od první minuty. Viděl to i domácí trenér David Horejš. „Utkání se rozhodlo v prvním poločase,“ podotkl Horejš. „Věděli jsme, že nás čeká tým s velikou kvalitou a dobrou formou. U první branky jsme nedokázali ubránit standardní situaci, druhý gól jsme soupeři darovali sami. Ve druhé půli jsme se zvedli, vytvořili jsme si pár příležitostí, ale nedokázali jsme vstřelit kontaktní branku, která by nás vrátila do zápasu. Soupeř vyhrál zaslouženě, zkušeně si pohlídal náskok a dokázal potrestat naše chyby,“ přidal.

Hráči Dynama však po nepovedených pětačtyřiceti minutách ještě nechtěli nic vzdávat. „V kabině jsme si řekli, že dvoubrankový náskok soupeře můžeme smazat. V týdnu se to proti nám podařilo Olomouci, tak proč by to nešlo i teď,“ připomněl budějovický záložník minulý domácí zápas, který mělo Dynamo dobře rozehraný, ale nakonec soupeř vyrovnal na konečných 2:2.

„Já jsem nastupoval s tím, abych hlavně oživil ofenzivu a začali jsme si vytvářet více příležitostí. Trenér mě posílal na hřiště, abych byl nebezpečný a pokusili jsme se s výsledkem ještě něco udělat,“ dodal Mészáros k taktice do druhé půle.

V této sezoně už dokázali českobudějovičtí fotbalisté dvakrát uhrát sérii šesti zápasů v řadě, kdy bodovali. A na to se jim nyní vůbec nedaří navázat. Od poslední výhry z 5. února, kdy Dynamo doma porazilo Ostravu 1:0, dali Jihočeši jen pět gólů. „Měli jsme sérii zápasů bez porážky, dařilo se nám a nasbírali jsme spoustu bodů. Teď je to naopak,“ ví budějovický záložník.

A jaký má recept na to, aby se týmu znovu začalo dařit? „Víme, že jsme na tom špatně, a musíme se maximálně snažit o to, abychom zjednodušili naši hru a vydřeli body i nepohledným fotbalem. Jakmile začneme bodovat, tak se zlepší i naše hra a znovu získáme sebevědomí, které aktuálně postrádáme. Je to pro nás těžké období a musíme se z toho dokázat vyhrabat,“ velí Karol Mészáros.

Českobudějovický tým trenéra Davida Horejše má teď před sebou velkou šanci na reparát. V sobotu se Jihočeši představí na hřišti v Příbrami. Tedy u týmu, který je s dvaceti body na sedmnácté - předposlední - příčce. V lednu Dynamo na domácím trávníku nad Příbramí zvítězilo 2:1. V minulé sezoně Budějovičtí se Středočechy jednou vyhráli a jednou prohráli. Příbram však bude povzbuzena posledním utkáním, které v Karviné vyhrála 1:0. Bylo to čtvrté příbramské vítězství této sezony.

„Máme před sebou další týden, kdy se budeme připravovat, abychom to zlomili. Musíme pro to udělat vše a konečně výhru urvat,“ burcuje tým záložník Mészáros. Do konce aktuální sezony zbývá fotbalistům Dynama odehrát ještě pět utkání, a to včetně sobotního duelu v Příbrami.