Čolič z přímého kopu trefil bod: Kopnul jsem to, jak jsem chtěl

Jihočeši ani na třetí pokus na domácím hřišti nedokázali zvítězit. V tabulce první ligy tak mají dohromady po čtyřech kolech pět bodů.



„Remíza je spravedlivá. Jsme spokojení s výkonem a ve finále i s výsledkem. Udělali jsme jednu obrovskou chybu a soupeř nás dokázal potrestat,“ hodnotil duel domácí trenér David Horejš.

Ta chyba přišla v sedmé minutě utkání. Domácímu stoperovi Pavlu Novákovi utekl u postranní čáry útočník Doležal, postupoval na branku a předložil balon nabíhajícímu záložníkovi Jablonce Sýkorovi, který se nemýlil.

Pro hosty to byla velká vzpruha. Pro domácí naopak sprcha, kterou nečekali.

„Nebylo to jen o tom souboji. Obrana byla roztažená. Byla velká mezera. Druhý stoper byl 50 metrů od nich a to takový soupeř prostě dokáže potrestat. Je to škoda. Jinak stopeři odehráli super utkání. Tyhle zápasy musíme hrát na nulu, abychom byli úspěšní,“ konstatoval domácí kouč.

Domácí se z šoku z inkasované branky probrali ve 25. minutě. To si připsali opravdu první velkou šanci. Javorek obral na půlce Jovoviče o balon. Postupoval na branku, předložil míč Ledeckému, jehož střelu z hranice vápna Hrubý vyrazil jen před sebe a uklízet balon museli obránci před dobíhajícím Javorkem.

Jablonec se do útoku nehnal. Ve 31. minutě vyděsil celý stadion brankář Staněk, který podběhl nákop před pokutovým územím, ale tahle chyba překvapila i nabíhajícího Sýkoru, který nedokázal balon uklidit do branky a obrali ho o něj obránci.

Ve zbytku poločasu už se diváci velké šance nedočkali. Na domácí straně žádné, na straně hostujícího týmu pak byl v posledních pěti minutách tlak, ale bez gólového efektu. „Byla to škoda. Myslím si, že jsme měli vytěžit z prvního poločasu mnohem víc. Já osobně bych ten svůj gól vyměnil za výhru,“ konstatoval po utkání Jan Sýkora.

Jihočeši ve druhém poločase vlétli do utkání o poznání aktivněji. Už ve 47. minutě se do obrovské šance dostal Ivan Schranz, který ale na zadní tyči nedokázal do prázdné branky usměrnit centr Mršiče.

O minutu později už se ale Střelecký ostrov radoval. Z dobrých 25 metrů se postavil k trestnému kopu Benjamin Čolič a trefil se parádně. Gólman Hrubý se natahoval jak mohl, ale na míč nedosáhl.

„Takhle to trénujeme. Věřil jsem si a chtěl jsem to kopnout, jak jsem to kopnul,“ popisoval důležitou branku střelec.

S bodem byla spokojenost

„Jsem rád, že to takhle trefil. To je vidět. Kopací techniku má. Přišli jsme v minulém zápase kvůli standardní situaci o dva body se Spartou, takhle nám alespoň bod díky standardce vrátil,“ vysvětloval domácí kouč.



Vstřelený gól hře výrazně pomohl. Diváci pak viděli šance na obou stranách. Na Jablonecké měl tu největší znovu Sýkora, který se v 53. minutě objevil na malém vápně, kam mu nahrál Matoušek, ale v pádu nezakončil úplně nejpřesněji a gólman Staněk reflexivně vyrazil. „Byla to škoda. Už jsem neměl moc sil tvrdě zakončit,“ vysvětloval záložník severočeského týmu.

Na domácí straně se pak svěřenci kouče Horejše dostali několikrát do pokutového území Jablonce, ale gólman Hrubý si s pokusem Ledeckého dokázal poradit. Před Javorkem pak odvrátila na poslední chvíli hostující obrana.

„Máme plusový bod. Je to pro nás hodně důležitý po tom výsledku s Jerevanem, kdy jsme vypadli. Byla to krátká doba a už jsme v sobotu jeli směrem do Budějovic. Věděli jsme, že nás nečekalo nic lehkého. Budějovice byly podpořené minulým výkonem na Spartě. Všichni to viděli. Vedli jsme. Je to škoda. Domácí měli nějaké pokusy a z toho pohledu bod bereme,“ dodal i hostující kouč Petr Rada.

Jihočeši teď po dvou domácích zápasech pojedou ven. O víkendu se představí v Příbrami. Povede se jim naplno bodovat tam a nastoupí už Tomás Sivok? „To rozhodnutí je jen na něm. Vzal si čtrnáct dní na rozmyšlenou,“ dodal k tomu David Horejš.