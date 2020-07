Nový generální partner fotbalových Českých Budějovic: podnikatel s auty

„Do klubu na začátku přinese částku okolo 10 milionů korun a zároveň tím získá opci do konce roku 2020. Jde o předkupní právo na odkup celého klubu,“ uvedl pro MF DNES zdroj z blízkého okolí klubu.

Původně se však mluvilo o jiné variantě. Kovář měl rovnou odkoupit sto procent akcií a získat celý klub. Nakonec však došlo k dohodě, že si nejprve reálně prohlédne jeho fungování a blíž pozná prostředí.

Zároveň šlo také o zájem současného vedení. „Pořád platí, že chceme pro Dynamo vlastníka, který dokáže pozvednout jihočeský fotbal, nebude slibovat vzdušné zámky a zůstane v klubu i v případě, že se nebude dařit, tak jako jsme pro klub žili my, když se z druhé ligy čtyři roky dostával do první. Ostatně je to sport a sebelepší teoretická příprava a plán ještě neznamenají, že se klub stane továrnou na talenty,“ oznámil v červnu jeden z akcionářů Miroslav Dvořák.

To zdroj redakce potvrzuje. „Stávající majitelé jsou pod fotbalem v Budějovicích podepsaní svými jmény a nechtějí, aby to tady padlo,“ ujišťuje.

Jak se počítá cesta k fotbalovému vítězství? O softwaru za miliony eur Jakub Otava nejen o své firmě

Kovářovi, který ve fotbalovém prostředí zatím nemá mnoho zkušeností, by se sportovní stránkou měl pomáhat Jakub Otava, bývalý člen představenstva pražské Sparty. Otava funguje jako Kovářův poradce a sám vlastní firmu 11Hacks, jež se zabývá datovými analýzami a skautováním hráčů. Jeho vstup do vedení budějovického klubu tak nyní není aktuální.

Úspěšný podnikatel Kovář v posledních týdnech několikrát navštívil hlavní stadion na Střeleckém ostrově i tréninkové centrum Složiště. Dynamo také úspěšně prošlo auditem. Až poté došlo k definitivní dohodě a uzavření smlouvy.

Jihočech Kovář se k možnému prodeji dlouho nechtěl vyjadřovat. „Nyní to nemohu komentovat. Ale až se vše dotáhne, rád si o tom popovídám,“ řekl MF DNES v květnu.

Šéf firmy má do nové práce velkou chuť. Zajímá se i o hlavní stadion a hovoří se o tom, že by se stadion na Střeleckém ostrově mohl přejmenovat na AutoDraft arénu. Značka klubu i firmy by se na něm zvýraznila. Název klubu se však v žádném případě měnit nebude.

„Finančně je silný. Jeho přáním je, aby z Dynama vybudoval silnou značku, která bude mít v českém prostředí výraznou hodnotu. Žije tím,“ zmínil na adresu Kováře zdroj redakce.

Po uplynulé sezoně, kterou Jihočeši jako nováček zakončili na sedmé příčce po základní části, odešlo z kádru A-týmu osm hráčů. I díky Kovářově vstupu by si budějovický klub na přestupním trhu mohl dovolit víc.

Kovář chtěl koupit Duklu

Jihočeský podnikatel si přál mít svůj vlastní fotbalový klub delší dobu. Už od podzimu minulého roku jednal o koupi Dukly Praha. „To mohu potvrdit. Měli jsme loni ke konci roku dvě informační schůzky a pan Kovář zvažoval vstup do klubu,“ přitakává Bohumil Paukner, předseda představenstva pražského celku.

„Nedostali jsme se ale do žádné pokročilé fáze. Líbila se mu naše práce s mládeží, historie klubu i jeho celkové image. Ale Dukla aktuálně není prvoligový klub, navíc on má vazby na jižní Čechy, to asi rozhodlo. Ale působil na mě seriózně a důvěryhodně,“ doplňuje Paukner.

Když se ale začal řešit prodej Dynama, Kováře tato možnost zaujala. Jednání se protáhla na necelých pět měsíců a uzavřela se až na začátku července.

O prodeji českobudějovického Dynama se mluvilo už od zimy. Klub se snažil získat odchovanec a kapitán A-mužstva v minulé sezoně Tomáš Sivok ve spojení s majitelem firmy Koh-i-noor Vlastislavem Břízou. K dohodě ale nakonec nedošlo. Podle vyjádření stávajících majitelů zejména proto, že se ve hře objevil nový investor s lepší nabídkou.

Současní majitelé v čele s generálním ředitelem holdingu Motor Jikov Group Miroslavem Dvořákem vedou Dynamo šestnáct let.