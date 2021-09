Všechno nám moc trvalo, říká budějovický obránce Sladký

První poločas ještě podle trenéra Dynama Davida Horejše snesl trochu měřítko, domácí přehrávali soupeře. Ale ve druhém chybělo všechno, větší emoce i zápal pro hru, hodnotil kouč.

Ani 29letý obránce Dynama Martin Sladký se za nic neschovával. S Horejšem mohl jenom souhlasit. Věděl, že i on sám nehrál dobře. Ze hřiště šel v 75. minutě.

Trenér celému týmu vyčítal, že jste nebyli správně hladoví po gólech, že vaše hra byla mdlá. Viděl jste to také tak?

První poločas nebyl z naší strany až tak špatný. Měli jsme i pár šancí, ale škoda, že jsme z toho nic nedali. Věděli jsme, že tohle bude přesně ten zápas, kde potřebujete dát první gól. Což se bohužel nepovedlo. Ve druhé půli nám chyběla kvalita, ztráceli jsme míče, všechno nám moc trvalo a nedařilo se. Oni hráli, co potřebovali, poctivě a týmově bránili, dali gól a my jsme se už nedokázali zvednout.

Týmu chyběl i větší důraz, tlak do brány, snaha dát gól.

Celkově to bylo proti Hradci od nás málo, to si musíme říci na rovinu. Hráli jsme doma, proti nováčkovi soutěže, a to jsou zápasy, které musíme zvládat. I když prohráváme 0:1, tak musíme být schopní soupeře zatlačit. Ale my jsme nedávali ani dobré centry na zakončení.

Nemohlo svou roli hrát přece jen trochu podcenění Hradce Králové, který v minulé sezoně hrál nižší soutěž?

To vůbec ne.

Teď vás čeká Plzeň. Vaše rozpoložení není optimální a síla Plzně je velká. I tak musíte zabrat.

Bude to ohromně těžký zápas, všichni jsme viděli, jak v sobotu hráli se Spartou. Ale proč to nezkusit otočit právě v Plzni? Doma jsme tři body ztratili, tak se je budeme snažit si vzít zpátky právě tam. Každý zápas je jiný, ale je jasné, že hrát proti Plzni je už sama o sobě výborná motivace.

Ze sedmi utkání jste jich odehrál za českobudějovický tým šest. Dal jste v nich jeden gól. Jste spokojený s vaším herním vytížením a důvěrou trenérů?

Kvůli tomu jsem do Dynama přišel. První kolo jsem kvůli zranění ještě nehrál, pak si myslím, že moje výkony zvedaly. I se mi běhalo lépe a lépe, ale teď s Hradcem to bylo teda hrozné. To se mi moc nepovedlo, neběhalo mi to.

Vy jste řadu sezon právě v Plzni hrál. Před 10 lety jste si v dresu Viktorie dokonce odbyl premiéru v lize. Bude to i po letech pro vás něčím speciální zápas?

Už to tak neberu. Samozřejmě, že se vracím do míst, kde to moc dobře znám. Už když jsem hrál za Olomouc, tak jsem do Plzně jezdil jako k běžnému zápasu. Spíš byl pro mě teď zajímavý zápas v Olomouci, kam jsme jeli v srpnu.

Před příchodem do Českých Budějovic jste působil pět let v Olomouci. Jsou to velice podobná města. Už jste si na jihu stačil zvyknout?

Jižní Čechy jsem znal už dříve, když jsem hrál v Táborsku. Takže jsem se i do Budějovic párkrát dostal. Už tady bydlíme i s rodinou, město se nám líbí. Je to všechno tak, jak jsem chtěl. Už zbývá jen vylepšit sportovní stránku.