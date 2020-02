Trenér budějovických fotbalistů: Šestka je sen, záchrana povinnost

dnes 9:13

Povedený podzim dodal ligovému nováčkovi sebevědomí. Fotbalisté Budějovic chtějí na jaře atakovat elitní šestku, která si po konci základní části zahraje o titul a o pozice v evropských pohárech. „Umístit se do šestého místa je pro nás velký sen, zároveň by to byl obrovský úspěch. Když skončíme do 10. místa, byl by to na nováčka dobrý počin. Záchrana je povinnost,“ tvrdí trenér David Horejš.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Jihočeši nasbírali v podzimní části 30 bodů a v tabulce jim patří osmá pozice. Na jedenácté Teplice má nováček sedmibodový náskok, na čtvrtou Spartu ztrácí tři body. „Chceme navázat na podzimní výkony. Jsem přesvědčený a věřím, že na to máme,“ míní Horejš.

Budějovičtí fotbalisté jsou s šestitýdenní zimní přípravou spokojení. „Odtrénovali jsme to, co jsme chtěli. Pomohlo nám herní soustředění na Kypru. Jedinou kaňkou byla menší chřipková epidemie, se kterou jsme v kabině bojovali asi 10 dní. Kvůli tomu trénovalo jenom dvanáct hráčů,“ bilancuje trenér. Přípravu začali černobílí debaklem 1:7 s druholigovou Viktorií Žižkov. Poté těsně prohráli 0:1 se Spartou a remizovali s mistrovskou Slavií 3:3. Na soustředění na Kypru přehráli Jihočeši srbský celek FK Čukarički 3:0, zdolali lotyšskou Rigu 2:1 a v generálce podlehli litevskému mistrovi FK Suduva 0:2. „Některé zápasy byly velmi dobré, jiné se naopak nepovedly. Ale výsledky v přípravě nehrají takovou roli,“ uvědomuje si 42letý kouč. Během zimní pauzy došlo v kádru Dynama k řadě změn. Aktuální soupiska čítá 22 hráčů do pole a tři brankáře. „Máme v mužstvu konkurenci, to je důležité. Stále váháme o dvou až třech postech. Nově příchozí kluci se jeví velice dobře. Dva nebo tři můžou naskočit v základní sestavě,“ říká Horejš. Odešli hráči z lavičky V zimě tým opustili brankáři Staněk s Lukschem, hostování skončila pro Mustedanagiče, Helešice či Ekpaie, místo v kádru by neměl Šplíchal. Naopak trenéři Dynama mohou pracovat s krajním bekem Kopečným, křídelníkem Mészárosem, levonohým hostem z Baníku Granečným nebo dvojicí nadějných mladíků Šulc a Talovierov. Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020 Hlavně zůstalo zkušené duo veteránů Drobný–Sivok. Je Dynamo ještě silnější než na podzim? „To se uvidí až v samotných zápasech,“ usmívá se Horejš. „Na podzim se sestava ustálila. Odešli hlavně hráči širšího kádru. Věřím, že jsme je nahradili fotbalisty, kteří mají na základní sestavu. Ale v těchto odhadech jsem opatrný. V létě jsme byli unešení z Mustedanagiče, který pak neodehrál skoro nic.“

Do jara vstoupí Budějovice zítra, od 18 hodin přivítají Mladou Boleslav. Utká se osmý celek s pátým. A pokud Dynamo soupeře porazí, předběhne ho v tabulce. „Je to silný soupeř, který pravidelně hraje o evropské poháry. Sice v zimě přišli o několik klíčových hráčů, ale pořád má tým velkou sílu,“ uvědomuje si asistent trenéra Jiří Kohout. Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech Středočechy po podzimu opustili Nikolaj Komličenko, Muris Mešanovič či Pavel Bucha, kteří v součtu nastříleli 24 z 39 branek týmu. Navíc se v zimě zranil kapitán a klíčový záložník Marek Matějovský.

„Uvidíme, jaký to bude mít vliv. Víc prostoru má na hřišti Lukáš Budínský. Je otázkou, jestli rovnou naskočí Dominik Janošek, o jehož příchodu z Plzně se jednalo. Obrana zůstala pohromadě, navíc ji vyztužil zkušený stoper Ondřej Mazuch,“ míní Kohout. Mladá Boleslav během přípravy ovládla turnaj na Maltě a přemožitele našla až v generálce s Bohemians. „Zápas bude hlavně o nás. Máme oproti soupeři výhodu, že náš tým zůstal pohromadě. Navíc hrajeme doma, což je po pauze vždy lepší. Určitě nebudeme nervózní, nebo přemotivovaní. Máme zkušené mužstvo,“ dodává Kohout.