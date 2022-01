Bassey už není k smíchu. Exbudějovický fotbalista jde za snem

Maďarský Ferencváros zaplatil za nigerijského útočníka mezi 1,4 až 1,5 milionu eur - v přepočtu kolem 37 milionů korun. Na budějovické poměry jde o mimořádnou sumu. Ne celá však připadne klubu. Značné procento z přestupní částky připadne jeho mateřské akademii Eagles Wings, něco dostane hráčův agent. I tak však majiteli Vladimíru Koubkovi zůstane pěkná cifra, která provozu klubu pomůže.

Kdo by to však v létě 2020 řekl, že z 23letého forvarda bude o rok a půl později tak žádané zboží. Mnozí se mu tehdy až smáli, když na svůj instagramový profil vytrvale sdílel sestřihy svých povedených momentů v zápasech a žil svůj sen.

Na jih Čech přicházel s lehce nadprůměrnou vizitkou – střílel góly v ČFL, pět jich za sezonu přidal v druholigovém Ústí nad Labem, ale že by to bylo rovnou na první ligu? Tehdejší odpověď zněla celkem jednoznačně: „Ne.“ Když v nejvyšší soutěži dostal na pár minut šanci, hru oživil. Povětšinou však o míč přišel, kazil, byl zbrklý a situace řešil přesně tak, jak neměl.

Na druhou stranu ho zdobila bojovnost a vytrvalost. Nevzdal se. „V tom je největší rozdíl mezi českými hráči a podobnými kluky z Afriky. Oni si jdou tvrdě za svým snem a nenechají se odradit neúspěchem,“ zdůraznil bývalý ligový záložník Jaromír Plocek.

Basseyovi pomohlo i hostování ve druholigové Vlašimi. Za podzim tam zapsal pět gólů a do Dynama se vrátil daleko vyspělejší. Do aktuální sezony však měl vstupovat jako náhradník za letní posilou Michalem Škodou. Jenže stačil jeden povedený slalom zakončený gólem Ostravě a Nigerijec chytil takovou formu, že o něm začala básnit celá liga.

Naučil se pracovat pro tým

Kdyby se netrefil, dost možná by ho čekalo další hostování. Místo toho dredatý Afričan zapadl do kabiny, nabral sebedůvěru a zářil. „Potřebovali jsme ho dostat víc mezi sebe, protože pochází ze zcela jiného prostředí. Zajistil jsem mu výuku češtiny, podporovali jsme ho. A on se nám odvděčil,“ popsal majitel Koubek.

V podzimní části nastřádal devět gólů v lize, k tomu přidal jeden v poháru. Nebylo to ale tak, že by se hrálo jen na Basseye, nebo on na sebe. „Příkladně pracoval pro tým. To hodně zlepšil. A to je důležité, sám bez podpory týmu se nikdy nikdo neprosadí,“ potvrdil Plocek.

Nový klub Basseye Ferencváros TC je tradiční maďarský klub z hlavního města Budapešti. V posledních třech letech vyhrál domácí ligu a pravidelně se účastní evropských pohárů. Loni se probojoval do Ligy mistrů, letos v předkole vyřadil pražskou Slavii a nakonec si zahrál Evropskou ligu. Z českých fotbalistů v klubu dříve hráli třeba Marek Heinz, Martin Klein nebo Robert Vágner.

Zlepšení bylo evidentní. V soubojích uplatňoval svoji statnou postavu i sílu, zdokonalil techniku. Šance tvořil, proměňoval i zahazoval.

Střílel ze všech hráčů v lize nejvíc, gólů ale mohl nasbírat i víc. I tak se dělil se slávistou Janem Kuchtou o třetí místo mezi ligovými střelci. Dynamo bleskově přerostl a bylo velmi pravděpodobné, že v klubu nezůstane. To signalizovalo i to, že neodehrál ani jeden z dosavadních dvou duelů Českých Budějovic v zimní přípravě.

„Byl to a je jeden z nejlepších útočníku české ligy. Stará pravda říká, že pokud přijde srozumitelná nabídka, tak se neodmítá,“ uvedl dříve Koubek.

A tak se také stalo. Zajímaly se o něj pražské celky Slavia i Sparta, nakonec vyhrála zahraniční varianta. V týmu maďarského šampiona se může těšit na boj o domácí titul i pravidelné účasti v evropských pohárech. Zároveň ho však čeká velká konkurence.

„Jestli se prosadí, bude ovlivňovat hodně faktorů. Ale je cílevědomý a má na to, aby šel pořád nahoru. Má kariéru před sebou. Ani Ferencváros pro něj nemusí být maximum,“ odhadl Plocek.

Z případného dalšího transferu by Dynamo znovu těžilo. Nicméně prodat v jednom přestupním období obránce Maksyma Talovjerova do Slavie a zároveň rozjetého Basseye do maďarského velkoklubu, to výrazně zvyšuje kredit celku.

Aktuálně však Jihočeši musí řešit, jak dvě opory nahradí. Žádné velké posilování se nechystá, a tak se o to víc nabízí, aby prostor dostali odchovanci z akademie. Jednak to zapadá do strategie klubu a zároveň lepší příležitost k tomu těžko pohledáte. Dynamo se nachází v klidném středu tabulky, boj o záchranu by se ho v žádném případě neměl týkat.

Místo strachu a hořekování nad absencí nejlepšího střelce by měli dostat šanci mladíci Daniel Hais, David Krch, Jan Brabec a další. Tým má sílu na to, aby talentům pomohl a přitom výsledkově nestrádal.

Basseyovi nezbývá než přát, aby se mu dál dařilo. „Hodně sním. Chtěl bych hrát evropské poháry, reprezentovat svoji zemi na velkém turnaji. A o to víc musím makat, abych se dostal dál,“ prohlásil.

