Zvučná posila pro nejhorší tým české ligy. Do Budějovic míří legendární Pekarík

Jako první o možném angažmá Pekaríka v Českých Budějovicích informoval server sport.cz.

O Pekaríka stálo Dynamo už v létě. Měl být jednou z řady posil, které mělo připravené vedení. Jenže kvůli převodu klubu na nové majitele se všechny přestupy stoply, včetně toho Pekaríkova.

„Měl přijít i slovenský reprezentant Peter Pekarík na pravého beka. On a hráči byli domluvení, čekali jen na telefon, že mohou přijet. Ale nové vedení koncem června všechny hráče odmítalo, že jsou drazí. Oni ale přicházeli zadarmo, jen za procenta z dalšího prodeje,“ uvedl na podzim v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý sportovní manažer Milan Čadek.

Věci se v budějovickém klubu mění velmi rychle. Ve vedení už je znovu Vladimír Koubek, na lavičce staronové trenérské duo Jiří Lerch – Jiří Kladrubský, a protože byl Pekarík volný, obě strany se domluvily na spolupráci.

Osmatřicetiletý slovenský zadák už v pondělí s týmem trénoval. „Už v neděli byl v Budějovicích připravený na hotelu,“ shodly se zdroje redakce iDNES.cz.

Pekarík zapadá i do nápovědy kouče Lercha po nedělní prohře s Bohemians, kdy avizoval příchod velmi zkušené posily. „Jsou to hráči ze zahraničí s velkými zkušenostmi. Ještě to není dotažené na 100 %, ale až se to stane, tak se to sami dozvíte.“

Ještě loni v létě na mistrovství Evropy byl Pekarík oporou slovenské reprezentace.

Ve třech zápasech ve skupině neslezl ze hřiště, v dramatickém osmifinále proti Anglii (1:2) šel ze hry až ve 109. minutě prodloužení. I na podzim v Lize národů patřil do základní sestavy.

Za národní mužstvo nasbíral celkově 134 startů, jen čtyři mu chybějí na rekordmana Marka Hamšíka, kterého Pekarík může během jara dohnat. Je účastníkem všech vrcholných turnajů v historii samostatného Slovenska. Byl na mistrovství světa 2010 i na evropských šampionátech v letech 2016, 2021 a 2024.

„V lednu jsem byl v Berlíně podepsat smlouvu a dohodnout detaily své pozice v akademii Herthy. Slíbil jsem, že tam nastoupím po skončení aktivní hráčské kariéry. Hertha si mě vybrala, budu připravovat mladé hráče na přechod do áčka,“ řekl Pekarík pro slovenskou televizi STVR.

„Také jsem mluvil s reprezentačním trenérem Francescem Calzonou. Řekl mi, že mě potřebuje a že jsem pořád důležitým hráčem. Ale že zapotřebí, abych hrál v klubu, který hraje systémem na čtyři obránce, na který jsem zvyklý a který vyznává i trenér Calzona. Proto se dívám tímto směrem,“ pronesl Pekarík, aniž by Budějovice zmínil.

Tam přichází jako volný hráč, v lednu mu totiž vypršela krátkodobá smlouva s Žilinou, za níž nastupoval od konce září.

Do Žiliny, jejímž je odchovancem, se vrátil po šestnácti letech v zahraničí. Nastupoval za Wolfsburg, Kayserispor a Herthu Berlín, kde strávil dvanáct let, z toho prvních deset bylo v bundeslize. V nejvyšší německé soutěži odehrál celkem 243 zápasů.

Ve Wolfsburgu, kde byl tři sezony, zažil i Ligu mistrů. Teď bude bojovat o záchranu v české lize. České Budějovice mají jen teoretickou naději, vždyť v 21 kolech uhrály jen čtyři body za bezbrankové remízy s Bohemians, v Pardubicích, s Libercem a Duklou.

Ze Slovenska dorazila na jich Čech i předchozí posila, minulý týden přišel z Košic šestatřicetiletý argentinský stoper Nicolás Gorosito, který byl v neděli na Bohemians připravený na lavici.

Dynamo tak může poskládat zadní řadu ze čtyř nových hráčů. Na pravém kraji se slušně ukazuje Petr Hodouš ze Sparty B, stopera hraje Koné z Táborska. A k nim Gorosito a Pekarík.