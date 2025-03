Dynamo poprvé vedlo, ale na výhru čeká dál. Vyjídáme si to do dna, lituje trenér

Pro České Budějovice to je celkově už trochu obehraná písnička se špatným koncem. Vstup do utkání však byl nadějný a letos doposud nepoznaný. Pohlednou akci zakončil pohodlně do prázdné branky Marvis Ogiomade. Černobílí ve 26. kole sezony vůbec poprvé vedli.

Jenže pak začala série rozhodnutí v neprospěch Dynama. Nejprve penalta a srovnání Karviné, pak vyloučení Michala Hubínka a bylo zle.

„Ještě jsem to neviděl úplně přesně z opakovaného záběru. Ale penalta byla i podle kluků ze hřiště sporná a červená karta asi jasná. Michalu Hubínkovi to nevyčítám. Bylo to v zápalu boje, chceme po hráčích, aby byli důrazní,“ řekl Lerch.

Budějovice měly ještě jedno překvapení pro soupeře, když si záhy po vyloučení udělal prostor Quadri Adediran a brankář Jakub Lapeš si střelu nebo přihrávku z ostrého úhlu srazil nešikovně do branky.

„V poločase jsem byl snad poprvé v sezoně hodně zlý. Ale myslím, že to byl pravý moment zasáhnout, protože takhle se v lize hrát nedá. Za druhý poločas tým chci pochválit. Měli jsme velké štěstí, že jsme udrželi tři body,“ zhodnotil karvinský trenér Martin Hyský.

V deseti Jihočeši srdnatě bránili, ale o náskok stejně přišli. Filip Vecheta zkompletoval hattrick, dvěma góly v rozmezí osmi minut otočil stav. „Měl skvělý den. Dlouho na gól čekal, potřebovali jsme, aby se chytil,“ dodal Hyský.

Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay uděluje červenou kartu pro českobudějovického Michala Hubínka v duelu s Karvinou.

Výsledek 2:3 byl konečný. Za Dynamo mohl srovnat Ogiomade, ale hlavou po rohu trefil jen tyč. Záhy dostala Karviná možnost další penalty, tu však brankář Martin Janáček lapil Dávidu Krčíkovi.

„Chyběl kousek štěstí, abychom alespoň vyrovnali. I pro nás tam byly momenty, kdy jsme mohli kopat penaltu,“ uvažoval Lerch.

Podle trenéra Karviné byla všechna rozhodnutí sudího Ladislava Szikszaye v pořádku. „První penalta i vyloučení bylo správně odpískané. V sezoně šla většina rozhodnutí proti nám, tak jsem rád, že se to teď otočilo,“ uvedl Hyský.

Budějovice tak i nadále čekají na vítězství a natahují rekordní sérii. „Moc ji chceme zlomit. Ale vyjídáme si to se vším všudy až do dna,“ litoval Lerch.