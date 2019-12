Ať s týmem zůstanou Sivok i Drobný, přeje si trenér Českých Budějovic

Rok 2019 pro něho snad ani nemohl být úspěšnější. Na jaře Dynamo i díky historické sérii 12 výher v řadě slavilo už tři kola před koncem druhé nejvyšší soutěže suverénní postup do první fotbalové ligy.

Trenér David Horejš byl navíc vyhlášen nejlepším koučem sezony ve druhé lize. I mezi českou elitou se navíc černobílým hodně daří, v závěru podzimu vyhráli sedm z osmi utkání a přezimují na osmé příčce se 30 body. A Horejš do toho ještě převzal cenu pro trenéra listopadu.

„Byl to hodně úspěšný rok. Podařilo se nám postoupit, což byl takový můj osobní závazek vůči klubu. Moc si vážím toho, že jsme na jarní výkony navázali i v první lize. V našich podmínkách je to neskutečný úspěch,“ těší bývalého ligového obránce.

Horejš tak zažil průlom ve své stále ještě poměrně krátké trenérské kariéře. „Trenér je vždy hodnocený podle výsledků. Jsem rád, že jsem se obklopil skvělými lidmi. Skutečně to asi byl průlomový rok i pro mě. Prezentovali jsme se velmi dobrou hrou, což jsme potvrdili i v první lize, kde jsme se stali na podzim největším překvapením soutěže,“ uvědomuje si úspěšné období 42letý kouč.

Podzim zakončili českobudějovičtí porážkou 1:4 na hřišti mistrovské Slavie Praha. I přes prohru však slyšeli chválu. „Moc mě těšily ohlasy veřejnosti. Všichni o nás mluvili s respektem. To je pro nás velká odměna,“ říká rodák z Prachatic.

Českobudějovické fotbalisty i realizační tým chválil i Jindřich Trpišovský, kouč aktuálně nejlepšího českého klubu pražské Slavie. „Taková zpětná vazba je hodně důležitá. Obzvlášť od Jindry to potěší, protože je to špičkový trenér. Je to příjemné, ale zároveň i zavazující do další práce,“ uvědomuje si.

Prosincový duel v pražském Edenu provázela výborná atmosféra, mezi šestnácti tisíci diváky se neztratily ani dvě stovky příznivců Dynama. „Na druhou ligu chodilo šest set diváků, všichni nám nadávali. A najednou přijelo do Edenu dvě stě našich fanoušků, to jsem měl husí kůži. Město jsme pobláznili, lidé nosí šály a čepice. To je pak krásné,“ užívá si David Horejš nejlepší období své trenérské kariéry.

Bývalí hráči hrají divizi

Není to však tak dávno, co všechno nebylo růžové. „Je třeba si vzpomenout, v jaké situaci se klub nacházel, když jsem nastoupil na pozici hlavního trenéra. Tehdy bylo sci-fi přemýšlet o postupu do první ligy. Tehdejší hráči jsou nyní v divizi či v nižších soutěžích. Museli jsme kádr skoro celý vyměnit. Dlouhodobou prací jsme se dostali tam, kde jsme nyní,“ popisuje svých pět let u prvního týmu Dynama.

David Horejš po několika letech hájení už týmový úspěch potřeboval. Jinak by i jeho pozice mohla být v ohrožení. „Kdybych to nezvládal, tak už u týmu nejsem. Ale snažím se na sobě pracovat, mám rád výzvy a chci se pořád posouvat dál,“ tvrdí pracovitý a náročný kouč, který nehodlá ustoupit ze svého stylu trénování.

„Každý by měl mít svůj styl a ten si držet. Potřebujete k tomu samozřejmě i hráče. Ale vydali jsme se na cestu, ze které nechceme sejít. Jsem rád, že jsem se od toho nenechal odradit, ani když se nedařilo. Lidé, kteří mě tehdy za zády pomlouvali, nám dnes tleskají,“ těší Horejše, který velmi pozitivně ocenil i příchod asistenta Jiřího Kohouta od plzeňské mládeže před sezonou 2018/19.

„Nikdy svůj tým nepovedu k tomu, abychom zalezli v deseti lidech do vápna a bránili výsledek 0:0. Je pro mě velkou inspirací hra pražské Slavie. Trenér Trpišovský dal svému týmu tvář a o to samé se snažíme my, i když máme menší možnosti. Na útočný fotbal pak diváci rádi chodí,“ pokračuje kouč v rozboru svého stylu.

Jako hráč nastoupil v první lize ke 209 zápasům, v pozici kouče však pro něj byla nejvyšší soutěž premiérou. „První liga mi otevřela oči. Vstoupili jsme do sezony v euforii. Měli jsme velká očekávání, celkem se nám dařilo, ale pak přišla krutá realita. Hráči i trenéři dělali chyby, prošli jsme si krizí. Poté nám pomohl příchod Tomáše Sivoka a Jaroslava Drobného. Ustálili jsme sestavu, dali jsme důvěru hráčům, kteří mají charakter a nechají na hřišti sto procent. I my trenéři v první lize sbíráme zkušenosti,“ připouští.

Do příštího roku si David Horejš přeje, aby českobudějovický klub pokračoval v cestě vpřed. „Za poslední roky jsme prošli peklem. Dostali jsme se z něj, veřejnost nás začala vnímat jinak. A klub se ocitl na křižovatce. Moc bych si přál, aby stále stoupal. Nechci dávat za příklad Plzeň, ale před několika lety na tom byla podobně. Vždy jsou otázkou peníze. Ale věřím, že ti správní lidé do klubu zainvestují a přijdou hráči, kteří ještě zvýší kvalitu týmu. Musíme mužstvo doplnit dvěma nebo třemi hráči, které chceme. Ne těmi, kteří na trhu zbudou,“ dodává trenér Dynama.

Horejš má do roku 2020 jasná přání. „Nejdůležitější je, abych byl zdravý já i moje rodina. A abych měl kolem sebe takové lidi jako nyní. Speciálně bych si přál, aby v týmu zůstali Jarda Drobný s Tomášem Sivokem,“ uzavírá.