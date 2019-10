Budějovický cíl: porazit Bohemians a utéct ze dna tabulky

Je to klíčový duel, ví Havelka Záložník Dynama si stejně jako jeho spoluhráči uvědomuje důležitost nedělního zápasu. Filipu Havelkovi se daří, ale trápí ho týmový bodový zisk. Kvalitní výkony z posledních zápasů vám přinesly i další pozvánku do reprezentační jednadvacítky. Cítíte se na hřišti uvolněný?

Herně se cítím líp, předtím se mi příliš nedařilo. Víc by mě těšily body mužstva, kterých moc nesbíráme. V tabulce jste se propadli až na poslední příčku a s Bohemians v dalším kole potřebujete bodovat. Jaký vás čeká soupeř?

Bohemka se snaží hrát ofenzivní fotbal, už to není tak urputný tým. Pro nás je to klíčový zápas. Prohráli jsme třikrát za sebou a doma body musíme sbírat. Bude těžké unést tíhu a důležitost utkání?

Nemyslím si, že to bude psychicky náročnější než jiné zápasy. Je to ligový zápas o tři body, pořád jsme ještě v první polovině sezony. V posledních kolech vás trápí zejména zaváhání v obraně, po kterých snadno inkasujete. Zaměřujete se na defenzivu i v tréninku?

Nejde vždy jen o individuální chyby. Jsme na hřišti jako tým. Předchozí zápasy jsme si rozebrali u videa a musíme se z chyb poučit. Po sérii těžkých zápasů nyní přichází konfrontace s celky ze spodní části tabulky, kde se bude hrát o důležité body.

Po Bohemce přijdou postupně Olomouc, Karviná, Teplice a Slovácko. Tyto zápasy rozhodnou, kdo bude hrát v jaké části tabulky.