Slávisté na trávníku, Ritchie i fiasko v poháru. Když český fotbal řeší fanoušky

Slavia – Sparta, 2026
Nejčerstvější skandál.
V sobotním derby, kde Slavia vedla 3:2 a byla kousek od zisku mistrovského titulu, vtrhli někteří fanoušci několik minut před koncem na hřiště, kde napadli třeba sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka.
„To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu,“ napsal hned další den klubový šéf Jaroslav Tvrdík. „To není fotbal. To není Slavia. Je to hanba, kterou neseme všichni.“
|
Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně
Slavia okamžitě přistoupila k razantním opatřením – jednomu z fanoušků už udělila doživotní zákaz vstupu na stadion, dočasně zavřela Tribunu Sever a vyřadila z kádru Chorého s Douděrou, kteří v derby dostali červenou kartu.
A pak trestala také disciplinární komise: desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, čtyři domácí zápasy bez diváků a kontumace 3:0 ve prospěch Sparty, což v závěru soutěže zamotává souboj o titul.
I sparťanští příznivci však na sebe v derby upozornili. V sektoru hostí zničili na toaletách umyvadla, dveře či topení. Podobnou spoušť za sebou na toaletách nechali i po březnovém derby v Edenu, které Slavia vyhrála 3:1.