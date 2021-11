Třináct karet v derby, tři červené pro Plzeň. Proč se mezi rivaly přitvrdilo?

Podzimní část fotbalové ligy má za sebou vzájemná utkání tři největších kandidátů na titul.

A souboje mistrovské Slavie na Spartě i ten nedělní proti Plzni se zvrhly k podlým faulům a zákeřnostem.

V nedávném derby rozhodčí Berka udělil třináct žlutých karet a po dvou napomenutích vyloučil slávistu Ousoua. I proto, že přivřel oko, unikli červené kartě sparťan Pavelka či slávisté Traoré s Krmenčíkem.

Žlutou kartu už po závěrečném hvizdu obdrželi náhradní sparťanský gólman Heča a slávistický kapitán Bořil. Během utkání sudí napomenul žlutou kartou slávistického kouče Trpišovského i jeho asistenta Köstla.

Víkendový souboj Slavie s Plzní sice přinesl jen čtyři žluté karty - po dvou na obou stranách -, ale také tři červené karty pro hosty. Řezník s Pernicou je dostali za surovou hru, pro Mosqueru duel skončil předčasně kvůli druhému napomínání.

I v předchozích sezonách vzájemné zápasy Plzně, Slavie a Sparty provázely excesy, jak to v duelech rivalů, v nichž jde o hodně, bývá i jinde v Evropě. Ale podobná „jatka“ jako letos na podzim to nebyla.

Nebo jsou letos přísnější a přesnější rozhodčí?

Relativně klidný průběh měl nedávný duel Plzně se Spartou. Čtyři žluté karty pro domácí, dvě pro hosty. Nevraživost zřejmě otupila i přítomnost sparťanského kouče Pavla Vrby, který je strůjcem plzeňského vzestupu v posledních deseti letech. Navíc sparťané se nepříznivému vývoji snažili vzepřít spíš fotbalovými zbraněmi.

Ročník 2020/2021

Podobné to bylo mezi Spartou a Plzní i v minulé sezoně. Ani derby nepřineslo řežbu, počet karet v obou zápasech (šest a osm) nepřekročil běžnou hranici. Hrálo se bez diváků a především se duely vyvíjely jasně ve prospěch Slavie.

Vzájemné utkání Plzně se Slavií (0:1) přinesla v minulém ročníku devět žlutých karet v zápase ve Štruncových sadech. V závěru po ostrém faulu Hejdy došlo ke konfliktu mezi lavičkami, z něhož si napomínání odnesl slávistický asistent Houštecký.

Jarní duel ovládla Slavia 5:1, domácí ho odehráli bez karet, tři žluté měli Plzeňští. Na utkání v minulé sezoně nemohli fanoušci, což se na temperamentnosti aktérů nejspíše projevilo.

Ročník 2019/2020

Když se ještě na fotbal mohlo bez omezení, na podzim 2019 mělo derby dva vyloučené: sparťana Tetteha za ostrý skluz z frustrace v závěru a slávistu Hušbauera po dvou žlutých kartách. Ze sparťanů byl napomínán jen Kanga, na druhé straně si žlutou kartu prohlédlo pět slávistů.

Derby v březnu 2020 bylo posledním zápasem domácí ligy před následnými opatřeními proti šíření koronaviru.

V Edenu bylo téměř dvacet tisíc diváků, v nastavení se většina radovala z Musova vyrovnání na 1:1. Sice šlo o tvrdý zápas, ale nevymykal se standardům derby.

Slávisté měli pět žlutých karet včetně té pro Musu za svlečení dresu po gólu a pro vedoucího mužstva Vlčka. Sparťané měli jen tři žluté karty.

Nadstavba se už hrála bez diváků a byť Slavia s Plzní ve vzájemných utkáních bojovaly i o první příčku, nepatřičné střety duely nepřinesly.

„Myslím, že to byl kvalitní zápas, po dlouhé době to bylo mezi prvním a druhým týmem fakt o fotbale. Byla tam spousta kombinačních akcí, hrálo se i spoustu čistého času. Takže dobrý zápas,“ říkal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Třetí derby v ročníku gól nepřineslo, Slavia už před ním byla mistrem. Mezi pěti napomínanými slávisty byli kouč Trpišovský a vedoucí Vlček, kteří se po faulu Krejčího na Ševčíka domáhali osobního trestu pro sparťana.

Ročník 2018/2019

Tři ligová derby v ročníku 2018/2019 přinesla celkem osmnáct žlutých karet, deset pro slávisty a osm pro sparťany.

To větší nevraživost pobral první duel Sparty v Plzni, který domácí vyhráli 1:0. Vítězové měli tři žluté karty, sparťané šest, přičemž tři dostali v poslední minutě. K tomu červenou viděl Stanciu. Současný slávista v samém závěru oplácel Limberskému a bez míče ho podrazil. Nešlo o žádný tvrdý zákrok.

V odvetě na Spartě šel ven Kovařík po dvou žlutých. Bylo to v nastavení za stavu 4:0 pro Spartu. V nadstavbě Plzeň soupeři vysokou prohru oplatila, žlutou viděl jen domácí Hejda.

V prvním vzájemném souboji Slavie s Plzní na podzim 2018 padla červená karta, ještě v první půli ji po druhé žluté dostal plzeňský Hubník. Pikantní je, že tenkrát byl napomínán i hostující Krmenčík, který v neděli dostal žlutou kartu už coby hráč Slavie za konflikt s protihráčem.

Plzni se v neděli nestalo poprvé, aby její hráči obdrželi vyšší počet červených karet v zápasech s rivaly z Prahy. V březnu 2014, kdy šlo o první místo, tak na Spartě hosty oslabili Hořava a Ďuriš, oba po dvou žlutých kartách.

„Asi jsme tak silní, že to bylo nutné,“ rýpl si do sudího Jecha tehdejší kouč Dušan Uhrin mladší. „Nechci hodnotit, proč naši hráči karty dostali a proč sparťani za úmyslné ruce karty nedostali. Agresivnější dnes byla Sparta a víc už bych to nechtěl rozvádět.“

Tři červené karty pro jedno mužstvo byly naposledy k vidění pro fotbalisty Viktorie Žižkov, v srpnu 1998 v Liberci je viděli Šilhavý, Hunal a Buryán. Když hráli v devíti, snížili na 1:2 a v osmi vyrovnali na 2:2.

V říjnu 1995 viděli tři červené karty olomoučtí hráči Hollý, Mucha a Baranek v Jablonci, za který nedohrál Vejprava.

V listopadu 1994 v duelu v Chebu byl vyloučen domácí Nešický a tři plzeňští hráči: Vlček, Královec a Janoušek.