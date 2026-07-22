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Chance Liga 2026/2027

Slavia a Darida ovládli ligové ceny za minulou sezonu. Jednu si odnesl i Chorý

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  21:09
Tomáš Chorý s cenou pro nejlepšího střelce Chance Ligy.

Tomáš Chorý s cenou pro nejlepšího střelce Chance Ligy. | foto: ČTK

Štěpán Chaloupek přebírá ocenění na slavnostním večeru Ligové fotbalové...
Lukáš Haraslín přebírá ocenění na slavnostním večeru Ligové fotbalové asociace.
Quadri Adediran na slavnostním večeru LFA.
Slávista Tomáš Chorý.získal na slavnostním večeru LFA cenu pro nejlepšího...
9 fotografií
Mistrovská Slavia a hradecký kapitán Vladimír Darida, záložník nejpříjemnějšího překvapení nejvyšší soutěže, ovládli ceny Ligové fotbalové asociace (LFA) za uplynulý ročník. Trenérem sezony je Jindřich Trpišovský, nejlepším hráčem byl zvolen Lukáš Provod. Darida vyhrál u fanoušků a zároveň se stal osobností soutěže. V doplňkových kategoriích slávisté posbírali další tři ceny: pro nejlepšího obránce, záložníka i útočníka.

Když titul, tak první místo mezi trenéry. Platí pořád, že když Jindřich Trpišovský dovede Slavii k prvenství v lize, získá i cenu pro nejlepšího trenéra.

Trenér sezony

1. Jindřich Trpišovský (Slavia) 135 bodů
2. David Horejš (Hradec) 117
3. Luboš Kozel (Jablonec) 37

Je to tak popáté. Nejdřív ligu i cenu vyhrál třikrát za sebou v letech 2019 až 2021. Pak třikrát nic a nyní dvakrát za sebou, loni a letos. Schyluje se k dalšímu hattricku? Podle papírových předpokladů ano. Slavia je jasným favoritem nadcházejícího ročníku, který začíná už v sobotu.

Minulou sezonu Slavia takřka celou prošla bez porážky, poprvé prohrála až v posledním kole základní části v Hradci Králové. A právě z týmu, který ani v jednom ze tří vzájemných zápasů neporazila, pochází Trpišovského největší soupeř.

Jindřich Trpišovský byl vyhlášen nejlepším trenérem Chance Ligy za uplynulý ročník.

Na druhé místo v anketě, v níž hlasují trenéři, kapitáni ligových mužstev i vybraní novináři, dosáhl hradecký David Horejš. Třetí skončil Luboš Kozel, jenž s Jabloncem obsadil pátou příčku.

Hráč sezony

1. Lukáš Provod (Slavia) 147 bodů
2. Vladimír Darida (Hradec) 101
3. Lukáš Haraslín (Sparta) 50

Mezi nejlepšími není Brian Priske. Sice se Spartou skončil druhý jen o čtyři body za Slavií, ale jeho mužstvo vás prostě nenadchlo. Není tam ani kouč třetí Plzně. Martin Hyský v průběhu loňského podzimu nahradil Miroslava Koubka a asi se od něj čekalo víc než jen bronz s propastnou ztrátou na obě pražská S.

Ze Slavie je i nejlepší hráč sezony. Kdo jiný než Lukáš Provod. Devětadvacetiletý záložník anketu ovládl podruhé v kariéře, navázal na svůj triumf z ročníku 2020/2021. Loni skončil třetí za Pavlem Šulcem a Janem Klimentem.

V hlasování porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího sparťana Lukáše Haraslína.

Lukáš Provod na slavnostním večeru LFA.

Provod byl pro Slavii nejdůležitějším hráčem, tahounem ofenzivy. Spoluhráčům přihrál na deset gólů, nejvíc z ligy. Osm asistencí měl plzeňský Amar Memič, sedm jeho spoluhráč Tomáš Ladra a jablonecký Alexis Alegué, který ve středu přestoupil do brněnského Artisu.

Ve třiceti utkáních, do nichž Provod nastoupil, zaznamenal rovněž nejvyšší počet přihrávek do pokutového území z celé ligy.

S národním mužstvem pak vyrazil na mistrovství světa, ale v Americe se mu ani ostatním vůbec nedařilo.

Hráč sezony podle fanoušků

1. Vladimír Darida (Hradec)
2. Lukáš Provod (Slavia)
3. Lukáš Haraslín (Sparta)

V národním mužstvu byl s Provodem i v anketě druhý Darida. Ale v dalších dvou anketách Provoda porazil. Stal se nejlepším hráčem sezony podle fanoušků i největší osobností ligy.

Jak byl Provod důležitý pro Slavii, brzy šestatřicetiletý Darida byl pro Hradec možná ještě důležitější. Do české ligy se vrátil po dvanácti letech v zahraničí a východočeský klub dovedl k senzační čtvrté příčce, která znamená účast v pohárové kvalifikaci.

Pomohl k tomu jedenácti góly a pěti asistencemi.

Osobnost sezony

1. Vladimír Darida (Hradec) 173 bodů
2. Lukáš Provod (Slavia) 49
3. Jiří Fleišman (Karviná) 29

K tomu získal i uznání poroty, která ho zvolila Osobností sezony. Cena se uděluje nejen za předvedené výkony, ale především za vůdčí roli, přístup, profesionalitu, vliv na celé mužstvo i soutěž.

Objevem sezony je nadaný mladík Ermin Mahmič z Liberce. Rychle se prosadil do základní sestavy, dal sedm branek, na právě skončeném mistrovství světa vstřelil dva góly a Bosně pomohl do vyřazovací fáze turnaje.

Objev sezony

1. Ermin Mahmič (Liberec) 94 bodů
2. Hugo Sochůrek (Sparta) 73
3. Pavel Kačor (Karviná) 61

Druhý byl dorostenec Hugo Sochůrek ze Sparty, třetí karvinský Pavel Kačor, jemuž především jarní výkony vynesly přestup do Slavie.

Na Spartu zbyla jediná cena. Slovenský útočník Lukáš Haraslín se stal nejlepším cizincem ligy.

V sedmadvaceti ligových utkáních nastřílel třináct branek a zařadil se mezi pět nejlepších střelců celé soutěže. V dresu Sparty byl v této statistice nejúspěšnější a klubové pořadí ovládl také v celkové produktivitě s osmnácti body.

Cizinec sezony

1. Lukáš Haraslín (Sparta) 112 bodů
2. Dávid Krčík (Plzeň) 65
3. Amar Memič (Plzeň) 52

Za ním skončili dva hráči z Plzně. Haraslínův krajan Dávid Krčík, jež zaujal tím, že z postu stopera nastřílel dvanáct branek. Třetí bosenský křídelník či wingbek Amar Memič patřil do základní sestavy své země na mistrovství světa.

Doplňkové ankety odvládla Slavia. Má nejlepšího obránce, záložníka i útočníka. Jen mezi brankáři vyhrál hradecký Adam Zadražil.

Ceny LFA, vedlejší kategorie

Brankář sezony
1. Adam Zadražil (Hradec) 156 bodů
2. Florian Wiegele (Plzeň) 56
3. Jakub Markovič (Slavia) 52

Obránce sezony
1. Štěpán Chaloupek (Slavia) 153
2. Dávid Krčík (Plzeň) 121
3. Ange N’Guessan (Liberec) 28

Záložník sezony
1. Lukáš Provod (Slavia) 152
2. Vladimír Darida (Hradec) 122
3. Lukáš Haraslín (Sparta) 52

Útočník sezony
1. Tomáš Chorý (Slavia) 117
2. Vojtěch Patrák (Pardubice) 94
3. Mojmír Chytil (Slavia) 53

Hráč sezony 2. ligy
1. Quadri Adediran (Artis Brno)
2. Lukáš Matějka (Táborsko)
3. Papalelé (Opava)

Trenér sezony 2. ligy
1. Martin Svědík (FC Zbrojovka Brno)
2. Svatopluk Habanec (Ústí)
3. Jiří Kohout (Příbram)

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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