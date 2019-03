Čekání Opavy a Karviné na první jarní vítězství stále pokračuje

Fotbalisté Opavy ztrácejí na záchranu, která v nadstavbové části ligy znamená účast ve skupině o 7. až 10. místo, tři body. Zato Karviná už jedenáct...

„Ta prohra v Příbrami (1:2) nás hodně mrzí,“ prohlásil karvinský útočník Dávid Guba. Příbram odskočila na devět bodů.

Karvinští nezískali ani bod, byť dvanáct minut před koncem vyrovnali, když se trefil Guba parádní křižnou střelou ke vzdálenější tyči. „Byl to asi nejhezčí gól, jaký jsem v lize dal, ale je na nic. Ani z něj nemám radost, když nemáme body,“ prohlásil Guba.

Voltr totiž tři minuty před koncem hlavou rozhodl o vítězství Příbrami. „Je to o to větší škoda, že právě ve druhém poločase jsme ukázali, že hrát umíme,“ tvrdí Guba. „Šance jsme měli, ale bohužel rozhodla efektivita.“

Ani opavského obránce Jana Žídka gól netěšil, byť byl jeho první mezi elitou. „Zpočátku jsme vůbec nestíhali. Když jsme snížili na 2:1, tak nás to nakoplo a o přestávce nám hodně pomohl průvan v kabině. Hnali jsme se za vyrovnáním, ale teplický gólman Grigar všechno pochytal. Měli jsme šest sedm tutovek.“

Jak utkání Karviné, tak Opavy v Teplicích (2:3) měly jedno společné – oba slezské týmy odehrály mizerný první poločas. Proč? „Byli jsme málo agresivní, vůbec jsme nehráli to, co nás zdobí,“ prohlásil Jan Žídek.

„Úvod nám nevyšel, ale přitom jsme se na něj chystali. Říkali jsme si, abychom my dali brzy gól, jenže skórovala Příbram hned ze své první akce,“ povzdechl si Guba, který byl v tu chvíli na lavičce. Do hry šel v 59. minutě. „Špatný začátek nás přibrzdil, ale kluci se zvedli a ve druhém poločase jsme byli lepší. Cítili jsme, že bychom mohli stav otočit, jenže z ojedinělé akce domácích jsme znovu dostali gól. To moc bolí,“ dodal Guba.

V sobotu od 15.00 Karviná hostí Bohemians a Opava Slovácko. „Jestli budeme hrát jako druhý poločas v Teplicích, tak o nás nemám strach. Musíme si z toho zápasu vzít to pozitivní,“ řekl Žídek.