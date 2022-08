Cedidlovo odvolání zamítnuto, za surový zákrok na Ewertona bude stát pět duelů

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozhodla už před týdnem, ale protože Cedidla nebyl vyloučen a zápas na Slavii dohrál, začal trest platit až pět dní po zveřejnění na úřední desce. Zlínský krajní bek tak ještě o minulém víkendu mohl nastoupit v domácím duelu proti Jablonci (2:2).

Vedení Zlína považovalo trest za příliš vysoký, ale příslušná komise FAČR odvolání zamítla stejně jako nedávno v případě sparťanského útočníka Jana Kuchty. Ten si rovněž vysloužil zákaz činnosti na pět utkání. U obou hráčů odvolací komise v rámci zrychlení řízení rozhodovala per rollam.

Cedidla bude Zlínu chybět v 5. až 8. ligovém kole a v 2. kole domácího poháru. Poté, co neuspěl s odvoláním, by mohl po uplynutí poloviny trestu požádat disciplinární komisi o podmíněné odložení výkonu jeho zbytku nebo dokonce o podmíněné prominutí.

Cedidla v 59. minutě utkání 2. ligového kola v Edenu u postranní čáry ostrým skluzem podrazil Ewertona a sudí Dalibor Černý mu udělil pouze žlutou kartu. Videorozhodčí Vít Ondráš kolegovi nedoporučil přezkoumat faul ze záznamu. Pětadvacetiletá letní posila Slavie musela střídat a vyšetření odhalilo zranění kolenního kloubu a postranního vazu.

Komise rozhodčích klasifikovala zákrok jako surovou hru, která je v disciplinárním řádu rozdělena do tří kategorií. Jelikož brazilský křídelník utkání pro zranění nedokončil, zařadil se Cedidlův faul do druhé kategorie. Od disciplinárky mohl dostat trest na dvě až deset soutěžních utkání. Ve třetí kategorii, v níž hrozí zákaz činnosti až na dva až 18 měsíců, by se zákrok ocitl v případě, že by Ewerton byl mimo hru více než šest týdnů. To však lékařská zpráva od Slavie neodhalila. Pražané v zápase zvítězili 4:1.