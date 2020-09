Doufám, že týmovost udržíme, říká de Azevedo. Udrží Baník jeho?

„Zlepšili jsme týmovou práci. Všichni hráli dobře,“ prohlásil devětadvacetiletý záložník po výhře 3:0. „Bylo jen otázkou času, kdy už konečně v lize vyhrajeme. Doufám, že týmovost udržíme a připravíme se na Teplice.“

Ke svému dalšímu případnému působení v Baníku, kde mu v prosinci vyprší smlouva, se však nevyjádřil. Jisté je, že z klubu už několikrát odcházel. V sezoně 2018 až 2019 hostoval v druholigovém Paris FC, ale moc si tam nezahrál, a letos v létě měl namířeno mimo jiné do Olomouce, leč z přestupu sešlo.

A tak se přes rezervu Baníku vrátil do A týmu. „Řekl si o to, abychom s ním počítali,“ uvedl ostravský trenér Luboš Kozel.

Případné prodloužení smlouvy bude záležet na něm a jeho agentovi, aby si nekladli přemrštěné požadavky. Nějaká jednání mají údajně proběhnout v tomto týdnu.

„Máme sedmý termín... Ale bez komentáře. Nevím, co bych k tomu řekl, protože to je jako na bojišti, kde se situace mění každou chvíli,“ uvedl k možnému rokování výkonný ředitel Baník Michal Bělák. „Kdybych nyní něco řekl, tak zítra to už zase může být jinak.“

Michal Bělák nevyloučil změny v kádru do konce přestupního termínu, který letos vyprší 5. října.