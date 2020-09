Nahrávka a navrch gól. De Azevedo se vrátil do sestavy Baníku a řádil

„Jeho výkon se mi samozřejmě líbil,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel po výhře Baníku nad Pardubicemi (3:0). „Zhruba před měsícem byl na odchodu, nepočítalo se s ním, ale vzal to za správný konec. Když byl hrát za béčko, tak pokaždé, co jsem viděl, byl nejlepší hráč a řekl si o to, abychom s ním počítali. Dneska byl tím rozhodujícím faktorem.“

Proč mu trenér nedal příležitost už dříve? „Jak se řešilo, zda odejde, nebo zůstane, tak jsem věděl, že nemá koncentrovanou hlavu. Ale když mu přestup padl, což je zhruba čtrnáct dnů, už s námi normálně trénoval,“ odpověděl.

V prosinci De Azevedovi vyprší smlouva a jeho agent by v těchto dnech měl se zástupci Baníku jednat o jejím případném prodloužení. Baník proti Pardubicím zabral střelecky, ale měl i dost dalších příležitostí, které nevyužil.

Ostrá Fleišmanova střela z dálky skončila po teči vedle branky. Ránu Holzera z jedenácti metrů vyrazil gólman Boháč, Pokorný hlavičkoval do břevna a Tetour pálil nad branku. Až po 40 minutách se De Azevedo dostal před Čelůstku a nahrál Zajícovi, který nezaváhal. „Na Carlose jsem si zakřičel, ať mi balon dá, a poslal mi ho krásně na hlavu,“ řekl ostravský útočník Tomáš Zajíc.

Jak se mu s De Azevedem hraje? „Odehráli jsme spolu jeden poločas za béčko a šlo nám to dobře,“ odpověděl Zajíc, jenž na první ligový gól za Baník potřeboval 73 minut. V prvním kole v Karviné odehrál 33 minut, než si zranil sval a v minulých dvou utkáních chyběl.

Zajíc potvrdil, že bylo náročné dobývat pardubickou branku. „Dobře bránili v bloku, všichni byli pod balonem,“ podotkl. „Naštěstí jsme dali gól už v první půli. Řekli jsme si, že ho musíme vstřelit co nejdříve, protože jinak by to bylo stále těžší a těžší.“ Ukázal Zajíc, že by mohl být jedničkou mezi útočníky Baníku?

„Jeho největší předností je, že je střelec a umí se orientovat v šestnáctce. Jsou zápasy, kdy takového hráče potřebujete, a dneska to splnil. Jsem rád, že je zdravý a zpátky,“ uvedl Luboš Kozel.

Ve druhé půli šel Šašinka sám na brankáře Boháče, který jeho střelu vyrazil nohou, a před gólem Tijaniho v nastaveném čase Potočný hlavičkoval do tyče. Naproti tomu Ostravští pustili soupeře k jediné ráně, a ta ještě minula branku. „Tu jsme nehrozili. Podali jsme mdlý výkon,“ přiznal pardubický záložník Michal Hlavatý.

Kozel chválil celé mužstvo za to, jak zvládlo obrannou činnost. „Bylo to o agresivitě, pracovitosti ve středu pole, kde Pardubice vynikaly v předchozích zápasech. V tom jsme je předčili,“ řekl Luboš Kozel.