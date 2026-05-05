Jsem jako trenér sedmnáctého týmu ligy, říká nový šéf českých rozhodčích

Nejdřív měl na výkonném výboru dlouhý proslov, ve kterém představil své vize rozvoje českých rozhodčích. Krátce před patnáctou hodinou, kdy měla začít tisková konference, ze strahovského sídla asociace taxíkem odjel.
Členové výkonného výboru dál jednali a po šestnácté hodině Trunda i s Gómezem dorazili do tiskového centra.
„Domluvili jsme se na spolupráci na jeden rok s tím, že když bude zájem, máme tam opci na další dva roky,“ sdělil Trunda.
„Musím říct, že si toho velmi vážím. Nejdřív bych chtěl poděkovat mému předchůdci Liboru Kovaříkovi, pod jehož vedením se čeští rozhodčí zlepšovali. Na nás bude, abychom jejich úroveň dál posunovali. Je to pro mě velká výzva,“ řekl Gómez.
K novinářům hovořil anglicky se silným španělským akcentem. Mluvil o zavedení protokolu proti korupci, o profesionalizaci rozhodčích, o tom, aby podávali maximální výkony. „Každý týden se budeme scházet, abychom měli my od nich a oni od nás odezvu,“ řekl Gómez.
O čem ještě mluvil?
O úrovni českých rozhodčích. „Je velmi vysoká, ale chlapci jsou velmi velmi mladí. Průměrný věk je lehce přes třicet. Nevýhodou je, že mají menší zkušenosti. Ale zase je dobré, že se s nimi dá pracovat a mohou se dál zlepšovat.“
O přípravě na zápasy. „Budeme klást důraz na maximální profesionální přípravu. Ta zahrnuje i informační servis, ten se nesmí podcenit. Důležitá je transparentnost a dodržování pravidel FIFA a UEFA.“
O systému VAR, u jehož zavedení ve Španělsku byl. „Byl jsem u toho od začátku, zabývám se tím už dlouho. Máme tady specialisty, jejich úroveň je velmi slušná, ale je potřeba s nimi dál pracovat.“
O motivace pracovat v Česku. „Abych se přiznal, tak vaši zemi i český fotbal jsem moc neznal. Ale za poslední dobu už vím hodně. Viděl jsem spoustu zápasů a poznal všechny rozhodčí v první i druhé lize. Je to pro mě příležitost. Vnímám to, že jsem trenérem sedmnáctého týmu v lize. A tím týmem jsou rozhodčí.“
O El Clasiku, které řídil. „Zažil jsem zlatou éru, kdy v něm hráli Messi i Ronaldo. Byl to nezapomenutelný zážitek. Tenkrát byli ve španělské lize i další skvělí hráči, nebylo to jen El Clásico, ale taky zápasy Atlétika Madrid, derby v Seville. Ale teď už jsem připravený na českou výzvu.“
O tom, že sudí jsou v Česku dlouhodobě žhavé téma. „Bez ohledu na zemi jsou rozhodčí téma všude, ale to není fér. Protagonisty fotbalu jsou hráči, mužstva a fanoušci. Rozhodčí by měli by být stranou. Vím, že dělají spoustu důležitých rozhodnutí, ale mluví se o nich až moc. Nejdůležitější je, aby podávali co nejlepší výkony.“