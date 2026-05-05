Chance Liga 2025/2026

Jsem jako trenér sedmnáctého týmu ligy, říká nový šéf českých rozhodčích

  18:44
Když dostal slovo, o rozhodčích a jejich problematice mluvil dlouho a zaníceně. „Aspoň vidíte, proč jsme se zdrželi,“ prohodil s úsměvem předseda fotbalové asociace David Trunda k projevu Carlose Close Gómeze na tiskové konferenci. Někdejšího španělského sudího vedení českého fotbalu v úterý odpoledne jmenovalo novým šéfem komise rozhodčích.
Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci ve strahovském sídle fotbalové asociace poté, co byl jmenován novým předsedou komise rozhodčích FAČR. | foto: Zuzana Jarolímková / CNC /Profimedia.cz

Nejdřív měl na výkonném výboru dlouhý proslov, ve kterém představil své vize rozvoje českých rozhodčích. Krátce před patnáctou hodinou, kdy měla začít tisková konference, ze strahovského sídla asociace taxíkem odjel.

Členové výkonného výboru dál jednali a po šestnácté hodině Trunda i s Gómezem dorazili do tiskového centra.

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

„Domluvili jsme se na spolupráci na jeden rok s tím, že když bude zájem, máme tam opci na další dva roky,“ sdělil Trunda.

„Musím říct, že si toho velmi vážím. Nejdřív bych chtěl poděkovat mému předchůdci Liboru Kovaříkovi, pod jehož vedením se čeští rozhodčí zlepšovali. Na nás bude, abychom jejich úroveň dál posunovali. Je to pro mě velká výzva,“ řekl Gómez.

K novinářům hovořil anglicky se silným španělským akcentem. Mluvil o zavedení protokolu proti korupci, o profesionalizaci rozhodčích, o tom, aby podávali maximální výkony. „Každý týden se budeme scházet, abychom měli my od nich a oni od nás odezvu,“ řekl Gómez.

O čem ještě mluvil?

O úrovni českých rozhodčích. „Je velmi vysoká, ale chlapci jsou velmi velmi mladí. Průměrný věk je lehce přes třicet. Nevýhodou je, že mají menší zkušenosti. Ale zase je dobré, že se s nimi dá pracovat a mohou se dál zlepšovat.“

O přípravě na zápasy. „Budeme klást důraz na maximální profesionální přípravu. Ta zahrnuje i informační servis, ten se nesmí podcenit. Důležitá je transparentnost a dodržování pravidel FIFA a UEFA.“

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

O systému VAR, u jehož zavedení ve Španělsku byl. „Byl jsem u toho od začátku, zabývám se tím už dlouho. Máme tady specialisty, jejich úroveň je velmi slušná, ale je potřeba s nimi dál pracovat.“

O motivace pracovat v Česku. „Abych se přiznal, tak vaši zemi i český fotbal jsem moc neznal. Ale za poslední dobu už vím hodně. Viděl jsem spoustu zápasů a poznal všechny rozhodčí v první i druhé lize. Je to pro mě příležitost. Vnímám to, že jsem trenérem sedmnáctého týmu v lize. A tím týmem jsou rozhodčí.“

Španělský sudí Carlos Clos Gómez v době aktivní kariéry se s rozzlobeným výrazem sklání nad Cristianem Ronaldem z Realu. Gómez, který od ledna pracuje pro českou komisi rozhodčích, je adeptem na nového předsedu komise.

O El Clasiku, které řídil. „Zažil jsem zlatou éru, kdy v něm hráli Messi i Ronaldo. Byl to nezapomenutelný zážitek. Tenkrát byli ve španělské lize i další skvělí hráči, nebylo to jen El Clásico, ale taky zápasy Atlétika Madrid, derby v Seville. Ale teď už jsem připravený na českou výzvu.“

O tom, že sudí jsou v Česku dlouhodobě žhavé téma. „Bez ohledu na zemi jsou rozhodčí téma všude, ale to není fér. Protagonisty fotbalu jsou hráči, mužstva a fanoušci. Rozhodčí by měli by být stranou. Vím, že dělají spoustu důležitých rozhodnutí, ale mluví se o nich až moc. Nejdůležitější je, aby podávali co nejlepší výkony.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Olomoucký obránce Elbel se snaží zablokovat střelu teplického Nyarka.

Ve víkendovém utkání fotbalové ligy na Bohemians odehrál přibližně čtvrthodiny. Další minuty však olomoucký obránce Jakub Elbel minimálně do konce sezony už nepřidá. Etická komise mu s okamžitou...

5. května 2026  12:12,  aktualizováno  14:49

Obviněný rozhodčí Petřík se přiznal ke korupci, usiluje o dohodu o vině a trestu

Hlavní rozhodčí Jan Petřík uděluje pokutový kop pro Slavii v utkání proti...

Fotbalový rozhodčí Jan Petřík, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru odkryto.cz přiznal ke korupci. Třiatřicetiletý sudí podle webu usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík měl za úplatu...

5. května 2026  14:12

Trest na 15 let mu zmírnili, teď Hladíka fotbal prošetřuje za manipulace znovu

Fotbal, hřiště, míč.

Před dvěma lety si vyslechl verdikt, který mu změnil život. A o kterém se stále soudí. Patnáctiletý zákaz působení ve fotbale pro Michala Hladíka, tehdejšího hráče třetiligového Frýdlantu nad...

5. května 2026  14:08

Titul už nemáme ve vlastních rukách. City možná o trofej připraví i nevídaná chyba

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola během utkání na Evertonu.

Jeho nepovedená zpětná přihrávka nastartovala obrat Evertonu. Stoper Marc Guéhi si ji pravděpodobně bude dlouho vyčítat, zvlášť pokud remíza 3:3 v konečném součtu připraví fotbalisty Manchesteru City...

5. května 2026  11:45

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

5. května 2026  9:25

Carrick nastartoval United. Zůstane však? Šéf klubu preferuje megalomanská řešení

Michael Carrick, dočasný kouč Manchesteru United, hecuje fanoušky po výhře nad...

Vypadá to, že Manchester United opět našel správný směr. Po dvou letech si s předstihem zajistil účast v elitní společnosti. V tabulce je bezpečně třetí a od lednového příchodu kouče Michaela...

5. května 2026  8:30

Manchester City proti Evertonu zachránil remízu, Chelsea prohrála pošesté v řadě

Momentka ze zápasu mezi Manchesterem City a Evertonem.

Vyrovnávacím gólem až v posledních vteřinách zápasu udrželi fotbalisté Manchesteru City reálnou šanci na zisk titulu v Premier League, i když se jim vidina triumfu vzdálila. V rámci 35. kola...

4. května 2026  15:50,  aktualizováno  23:22

Indie a Čína bez MS? FIFA nejlidnatějším zemím stále neprodala vysílací práva

72. kongres Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) v Dauhá předchází losu MS...

Fotbalovým fanouškům ve dvou nejlidnatějších zemích světa hrozí, že nebudou moci sledovat přenosy z letního mistrovství světa. V Indii nabídli zájemci za vysílací práva 20 milionů dolarů (417 milionů...

4. května 2026  18:40

Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Při zápase nebyl vyloučen, jeho zákrok rozhodčí na hřišti neposoudil ani jako faul. Přesto slávistovi Davidu Mosesovi za úder loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše hrozí tvrdý trest....

4. května 2026  14:37

Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

Ne jednu, ale dvě červené karty měli vidět fotbalisté Sparty v nedělním utkání s Jabloncem na úvod nadstavby. Kromě Lewise Azaky, jehož vyloučení komise rozhodčích potvrdila, neměl dohrát ani Sivert...

4. května 2026  14:15

