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Chance Liga 2026/2027

Nezničitelný a nepostradatelný Čanturišvili opět podepsal v Jablonci. Co dres Salaha?

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  9:46
Jablonecký Čanturišvili kryje míč před Hadjamem z Brightonu.

Jablonecký Čanturišvili kryje míč před Hadjamem z Brightonu. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Slávista David Douděra se snaží zastavit Vachtanga Čanturišviliho z Jablonce.
Vachtang Čanturišvili se raduje z gólu proti RFS.
Vachtang Čanturišvili z Jablonce (vlevo) si kryje míč v utkání závěrečného...
Vachtang Čanturišvili
9 fotografií
Jednou zprava, pak zleva. V každém zápase od první do poslední minuty neúnavně brání i útočí. Nevyniká sice góly a asistencemi, ale díky vitalitě, bojovnosti a univerzálnosti je zkušený Gruzínec Vachtang Čanturišvili pro fotbalový Jablonec nepostradatelným mužem. I proto s ním klub už podruhé prodloužil smlouvu, tentokrát až do léta 2029.

Fotbalisté FK Jablonec odehráli v této sezoně, od 23. července, v české první lize, MOL Cupu a Konferenční lize už celkem 21 utkání. Gruzínský křídelní hráč Čanturišvili nastoupil do všech a z toho 19x v základní sestavě!

„V celé své kariéře jsem byl zvyklý odehrávat co nejvíce zápasů a co nejvíce pomáhat mužstvu. Únavu jsem nikdy nijak nevnímal,“ říká 33letý nezničitelný Gruzínec, jenž hraje s přezdívkou Vakho na dresu.

Do Jablonce přestoupil ze Zlína v roce 2023 a zatím za severočeský klub odehrál v první české lize 114 zápasů s bilancí 7 + 8.

Po předminulé sezoně vám evropské poháry těsně unikly, letos jste se do nich, byť trochu krkolomně, dostali. Jak si užíváte dosavadní jabloneckou jízdu v Konferenční lize?
Myslím si, že každý fotbalista chce hrát v evropských pohárech. Já jsem to sice už před dlouhými lety zažil, ale teď v Jablonci je to pro mě obrovský zážitek, protože jsme prošli až do základní skupiny.

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A co jména soupeřů? Rangers, Freiburg, naposledy Brighton.
Mám radost, že jsem mohl hrát proti takovým týmům. I když je mi už přes třicet, byly to pro mě samozřejmě nové a skvělé zkušenosti. Bylo výborné, že jsme zvládli přejít přes Glasgow Rangers do skupiny. A já osobně jsem chtěl vždycky hrát proti těm nejlepším klubům v Evropě a teď se mi to splnilo. Budu na to mít nádherné vzpomínky.

Co vám kromě fotbalových zápasů utkví z této pohárové cesty v paměti?
Určitě náš vyprodaný stadion Střelnice a parádní podpora našich fanoušků. Třeba proti Glasgow Rangers to bylo, navíc při postupu, něco fantastického. A od jednoho gruzínského hráče jsem slyšel o atmosféře na stadionu Rangers, takže jsem plus minus věděl, co by nás tam mohlo čekat. Pak jsem to zažil na vlastní kůži a bylo to tam opravdu úžasné, to je pro každého fotbalistu krásné poznat.

V prosinci vás navíc čeká výjezd do Turecka, kde nastoupíte proti Trabzonsporu, v jehož dresu hraje hvězdný egyptský útočník Salah, někdejší superstar Liverpoolu a celé Premier League. Už na to myslíte?
Samozřejmě. Na takového hráče koukáte jen v televizi a najednou je tady šance proti němu hrát v ostrém zápase. Přiznám, že už se nemůžu dočkat. Ale v tom klubu není jen Mohamed Salah, ale třeba i Fabinho, který taky odehrál v Liverpoolu iks let. Těším se moc, protože nastoupit proti takovým fotbalistům, to hráč z Jablonce jen tak v kariéře nezažije.

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Jablonecký Vachtang Čanturišvili (vlevo) a El Hadji Malick Diouf ze Slavie v...

Měníte si s protihráči po zápasech v Konferenční lize dresy?
Doteď jsem to nedělal, spíš si odnáším vzpomínky v hlavě na ty zápasy a zážitky okolo. Ale Salahův dres bych chtěl, i když vím, že o něj bude v naší kabině asi těžká bitva (smích). A myslím si, že ji vyhraje Filip Novák, protože v Turecku hrál...

Pojďme k této nabité sezoně, ve které jste nastoupil za Jablonec do všech 21 zápasů a jen dvakrát jste nebyl v úvodní jedenáctce. Kde berete sílu?
To nevím, asi to mám dané od přírody, že pořád vydržím běhat. A mám štěstí, že mě zatím nepotkalo zranění. Prostě chci být pořád s týmem na hřišti, ať je to naše liga, evropský pohár nebo domácí pohár. Pro tým všechno!

V Konferenční lize jste dal dva góly, ale v české soutěži jste zatím v této sezoně oproti minulým na nule v brankách i asistencích...
...to mě vůbec netrápí, protože třeba i ve Zlíně jsem byl dlouho na nule. Samozřejmě čísla se počítají, chtěl bych být produktivnější pro tým, ale já říkám, že všechno chce svůj čas a ono to přijde.

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V Jablonci jste od roku 2023, je vám 33 let a nedávno jste s klubem už podruhé prodloužil smlouvu až do roku 2029. Co to pro vás znamená?
Jsem nadšený z toho, že jsem dostal takovou důvěru. Neměl jsem žádný důvod měnit klub, protože v Jablonci jsme s manželkou a dětmi už jako doma, kluci v týmu jsou super i lidi v celém klubu. Taková smlouva je krásná a mám tak klid na svou další práci a na to, abych byl mužstvu dál prospěšný.

Nyní vás čeká domácí prvoligový duel se Slavií, co od něj čekáte?
Bude to určitě pro nás i pro diváky velký a atraktivní zápas. Čekáme plný stadion, Slavia sice v minulých zápasech doma ztratila, ale o to větší bude mít motivaci to napravit. Bude to těžké utkání, ale my do něj jdeme s cílem udělat body.

V příštím týdnu vás poté čeká v Konferenční lize výjezd do Lotyšska, kde se ve 3. kole střetnete s klubem FC Riga. Bude tento duel klíčový v boji o postup do play off?
Jednoznačně, po Freiburgu a Brightonu jde o papírově slabšího soupeře. Rigu rozhodně nesmíme podcenit, ale tři body z tohoto zápasu by nám v boji o postup hodně pomohly. Určitě nechceme v Konferenční lize skončit už ve skupinové fázi.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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