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Chance Liga 2025/2026

Dost bylo gólů. Krmenčík končí fotbalovou kariéru, už nechce jít přes bolest

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  11:26
Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z Teplic | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka hlavičkuje v souboji s libereckým Angem...
Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka na zemi bojuje o míč proti Azizu Kayondovi...
Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Dvě šance...
Slávistický útočník Michael Krmenčík si kryje míč před sparťanem Filipem...
51 fotografií
Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru. Serveru sport.cz třiatřicetiletý útočník přiznal, že už nemá motivaci. V kariéře získal tři mistrovské tituly s Plzní, vyhrál belgickou ligu s Bruggami či Řecký pohár s PAOK Soluň. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva.

„Dospěl jsem k závěru, že fotbalu už nemám co dát. V Česku jsem vyhrál, co se dalo. Víc už nedokážu,“ řekl Krmenčík. „Chybí mi motivace, chtíč jít přes bolest. Už jsem nechtěl přepínat bolavé achilovky, kolena, která mají za sebou tři operace. Chci se věnovat rodině,“ pokračoval.

Českou ligu vyhrál Krmenčík při dvou angažmá v Plzni v letech 2011, 2016 a 2018, k tomu poslednímu přispěl 16 góly a stal se králem ligových střelců. Nejvyšší domácí soutěž hrál také za Duklu, Ostravu a Slavii, s níž byl v roce 2022 vicemistrem. Na kontě má 193 ligových startů a nastřílel v nich 62 branek.

Na zahraničních angažmá působil vedle Brugg a Soluně také v Jakartě a Limassolu. V reprezentaci Krmenčík v letech 2016 až 2021 odehrál 35 utkání a dal devět gólů.

Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka hlavičkuje v souboji s libereckým Angem N’Guessanem.
Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka na zemi bojuje o míč proti Azizu Kayondovi (vlevo) a Ange N’Guessanovi z Liberce.
Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Dvě šance neproměnil Michael Krmenčík (v bílém). (březen 2026)
Slávistický útočník Michael Krmenčík si kryje míč před sparťanem Filipem Panákem v pohárovém derby.
51 fotografií

„Když začínáte v mládeži ve velkém klubu, chcete se jednou dostat do áčka. Když to nastane, toužíte odehrát aspoň jeden zápas, dát jeden gól. Pak chcete přestoupit do zahraničí, za dobré peníze, chcete tam něco vyhrát. Pak se toužíte dostat i do reprezentace, dát za ni gól. Všechno tohle se mi povedlo. Víc už nelze,“ konstatoval Krmenčík.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
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Německo
29. 6. 22:30
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
28. 6. 21:00
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
29. 6. 19:00
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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