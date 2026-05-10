Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Pro Slavii z toho vyplyne tvrdý trest. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík už oznámil, že na dobu neurčitou uzavře Tribunu Sever, kde nejaktivnější příznivci a viníci sobotního extempore sídlí. Je ale možné, že disciplinární komise nakonec uzavře celý stadion.
Přitom kdyby slávisté sobotní zápas, ve kterém vedli 3:2, opanovali, oslavili by společně s fanoušky na domácím stadionu titul.
Teď musí řešit nepříjemnější záležitosti.
„Tohle byla naprosto geniálně vymyšlená akce, tam o Slavii vůbec nešlo,“ přibližuje bývalý člen aktivních fanoušků.
Muselo to být všechno předem připravené a dokonale vymyšlené. Když vyběhli na hřiště, po stranách davu běželi borci se světlicemi, aby udělali kouřovou clonu pro ty, co běželi středem. Ti pak měli za úkol dělat bordel a házet světlice na sparťany.