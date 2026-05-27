Bývalí hráči o Sigmě: Trenérská změna měla přijít dřív, ten nový musí dostat čas

Na evropských kolbištích dokráčeli Hanáci až do osmifinále Konferenční ligy, což je velký úspěch. Kvůli výkonům na tuzemských pažitech ale musejí na podobný příběh minimálně pro další sezonu zapomenout.
„Celou dobu říkám, že důležitá je trpělivost. Změna nejde udělat ze dne na den. Může trvat klidně tři nebo pět let, než Sigma bude pravidelně hrávat evropské poháry,“ uvedl v rozhovoru pro iDnes.cz bývalý reprezentant a hráč Sigmy David Rozehnal.
Šturm míří do Slavie. Už má být hotovo
Za půlrok si vytvořil slušné renomé. Přitom když křídelník Danijel Šturm v lednu posiloval Sigmu, leckteří fanoušci krčili čelo: „Je mu 27 a přichází ze slovinské ligy!“
Vedení fotbalové Olomouce mělo jasno: „Okamžitá posila do základu.“
A Šturm se ukázal jako trefa. Za 17 soutěžních zápasů zaznamenal šest gólů a pět asistencí, což jsou skvělá čísla.
„Určitě to byl hráč, který mě překvapil nejvíc,“ říká fotbalový expert David Kobylík. Na adresu Šturma podobně mluví i další odborníci, ale také fanoušci. „Takový hráč v Sigmě dvacet let nebyl,“ zní jeden příspěvek na sociální síti X.
Není tak divu, že důrazný křídelník zaujal i jinde. Podle informací iDnes.cz na něj předložila nabídku pražská Slavia, v transferu už zbývá doladit poslední detaily.
Šturm by se měl do Prahy stěhovat za částku v rozmezí čtyř až pěti milionů eur, do Sigmy přicházel za 1,9 milionu eur.
„Vyniká driblinkem i střelou z dálky. Je v tom jeden z nejlepších hráčů ligy,“ potvrzuje datový analytik Jakub Kadrnožka. V průměru na zápas udělal Šturm 4,8 driblinku a vytvořil 1,7 šance ze hry. V těchto aspektech byl nejlepším hráčem Sigmy.
„V klubu došlo k hodně změnám. V Evropě občas Sigmě přálo štěstí, na to se ale nikdo ptát nebude. Ligovou sezonu měla zakončit výš,“ má jasno fotbalový expert a rovněž bývalý olomoucký hráč David Kobylík.
Za klíčový bod sezony označil odvolání trenéra Tomáše Janotky, které se událo v dubnu po prohře v Pardubicích. „Změna měla přijít dřív. Už v zimě se to rozhodovalo a čas ukázal, že způsob hry trenéra Janotky už týmu nevyhovoval,“ míní Kobylík.
„Neříkám, že všechno bylo špatně. Ale Sigma byla čitelná. Její hra spočívala na formě útočníka a na závislosti nakopávaných míčů na něj. Když tým převzal trenér Pavel Hapal, vtiskl týmu jinou tvář a začal sbírat výsledky. Hráči přešli na kombinační fotbal, začali dávat víc branek. I atmosféra v týmu se změnila,“ vypozoroval Kobylík.
Olomouc v lize na jaře pod koučem Janotkou získala z devíti zápasů 13 bodů, jenže pak přišla ztráta s Karvinou, prohry s Mladou Boleslaví a Pardubicemi… A evropským nadějím byl konec.
Útok na poháry. Ale s kým?
Po konci sezony se v kancelářích Androva stadionu stále řeší otázka nového trenéra. Stále reálnější variantou je setrvání Hapala, který původně přicházel jen jako dočasný kouč. Předseda klubu Ondřej Navrátil prohlásil, že klub se dívá i po zahraničním kandidátovi.
„Já bych se toho nebál. Kluci jsou profíci, hodně hráčů je z ciziny. Zahraniční trenér může přinést nový pohled na fotbal, nadhled. Může to být trefa do černého, ale také nemusí. Záleží, jakého kouče klub vybere. Věřím, že zvolí s chladnou hlavou. Důležité bude dát novému trenérovi čas,“ podotkl Rozehnal.
Kobylík by si dovedl představit pokračování Hapala, jenž v klubu zastává rovněž roli generálního sportovního manažera. „S Pavlem jsem hrál a také mě trénoval. Dokáže velmi dobře zvládnout kabinu, navíc už zná celý klub i realizační tým. Případně si ho může drobně poupravit. Určitě si ho dokážu na lavičce představit, podle mě tam patří,“ vyzdvihl.
Sigma nicméně fanouškům slíbila, že od nové sezony bude mít větší ambice. V zimě předseda Navrátil prohlásil, že pokud se nepodaří postoupit do skupiny o titul, zas tak nic hrozného se neděje.
Teď ale chce Olomouc zaútočit opět na evropské poháry. „Vzhledem k vynaloženým prostředkům ani nemůže jinak. Evropa by měla být cíl, ať už přes ligu, nebo přes pohár,“ říká Kobylík.
Přímočařejší styl
Je důležité uplynulou sezonu Hanáků zasadit do souvislostí. Zhruba před rokem prošel klub změnou vlastníka a z regionálního týmu se stala ambiciózní značka. Ještě předtím, než nový majitel Milan Šimonovský napumpoval do klubu stovky milionů korun, ale „stará“ Sigma dokázala převážně s odchovanci vyhrát český pohár a zajistit si místo v Konferenční lize.
Je tedy na místě se po roce ptát, jak se miliony promítly do herního stylu Sigmy.
„Více se to začíná klonit k tomu, že Sigma má větší držení míče a hraje víc kombinačně. V příští sezoně to půjde podle mě vidět ještě víc. Oproti loňsku se malinko zintenzivnil i presink, větší důraz je pak kladený na zisk míče vysoko na hřišti do vzdálenosti čtyřiceti metrů od brány soupeře,“ popisuje pro iDnes.cz datový analytik společnosti Opta Jakub Kadrnožka.
Podle dat je Sigma také přímočařejší. „Rozdíl je v metrice, kterou nazýváme takzvaným přímým útokem. Jde o sekvenci, jež začíná na vlastní polovině, má padesát procent veškerého postupu vpřed a končí dotykem ve vápně soupeře nebo střelou. Počet těchto útoků je podobný jako v sezoně 2024/25, ale zatímco tehdy dala Sigma z přímých útoků jediný gól, v této sezoně to bylo sedm,“ nabízí Kadrnožka zajímavé porovnání.
Je samozřejmě otázka, jak do herního stylu promluví případný nový trenér. Ale hráčský kádr by měl zůstat bez početných změn, což bude rovněž důležité. „Nemyslím si, že by mělo dojít k více odchodům,“ řekl Hapal.
„Záložníci Beran a Janošek vynikali v ziscích míče, v driblincích zase Šíp a Šturm. Útočník Růsek sváděl průměrně nejvíc soubojů. Václav Sejk zase průměrně nejčastěji střílel na bránu, průměrně má za devadesát minut 3,1 střely na bránu soupeře,“ shrnul Kadrnožka.
Experty nejvíce zaujali hráči Šturm, Baráth, Beran či gólman Koutný. Ke konci sezony se v dobrém světle ukázal i chorvatský talent Krivak. „Šturm, Baráth a Krivak byly velké trefy, olomoucký skauting za ně zaslouží pochvalu,“ míní Kadrnožka. A zklamání? „Nechci říkat konkrétní jméno, ale zklamalo mě, že skautský tým nevyhodnotil, že Sigma potřebuje posílení na pozici krajních obránců,“ uzavírá Kobylík.
Analytik: Kliment už tak povedený rok nezopakuje
