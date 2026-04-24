Být na jaře třetí? Fantazie! Mladík Jelínek si pardubické tažení užívá

Východočeši, již se v sobotu od 16 hodin v závěrečném kole základní části doma poměří se Zlínem, jsou na jaře s bilancí 8-2-4 dokonce třetí nejlepší, za Slavií a Spartou.
„Zní to fantasticky. Jsem moc rád, že práce, kterou tu všichni odvádíme, je vidět i na výsledcích,“ libuje si talentovaný mladík, který nyní patří do základní sestavy Pardubic i reprezentační jednadvacítky.
Výhrou v Plzni si Jelínkovo mužstvo definitivně zajistilo účast v nadstavbové skupině o umístění a veškerý stres vyvolávaný obavami o záchranu mohlo odhodit stranou.
„Už na nás nespočívá tlak, ale není to zase tak, že bychom si řekli, že máme klid a už na to kašleme. Chceme dál vítězit. Uvidíme, jak to v té skupině bude vypadat, v první řadě ale teď hodláme zvládnout zápas se Zlínem,“ nastiňuje Jelínek.
Zlín v tabulce najdeme příčku pod Pardubicemi, na desátém místě. Ztrácí čtyři body. Sám je však před jedenáctými Bohemians jen o bod, tudíž mu o víkendu půjde o hodně.
„Je to urputný soupeř, který má silné standardky. Na to se musíme připravit. Mohl by to být zápas, kde budeme kontrolovat hru. Doufám, že využijeme naší ofenzivní kvality a vyhrajeme,“ přeje si Jelínek.
Pardubičtí by měli těžit i z euforie po senzačním triumfu z Plzně.
„Emoce přímo po zápase byly super,“ říká Jelínek, který ovšem nezažil společnou zpáteční cestu autobusem, neboť ho rodiče domů do Prahy vezli autem. Každopádně i s nimi měl co rozebírat: Tanka vybídl ke skórování dokonalou „ulicí“ ve stylu staršího spoluhráče Michala Hlavatého.
„Hra s míčem je moje silná stránka, takže takové přihrávky budou snad jenom přibývat,“ věří Jelínek.
K nečekaným bodům ze stánku Viktorie podle něj významně přispěl vysunutý presink hostů. „Možná jsme mohli víc držet balon, ale díky napadání jsme operovali spíš na soupeřově polovině hřiště a Plzeň nepouštěli do tolika šancí,“ uvažuje Jelínek.
S parťáky zároveň využíval prostor hrát jeden na jednoho. „Když jsme v tom presu získali balon, mohli jsme chodit do brejků. Klidně šlo přidat třeba ještě jeden gól, kdybychom byli efektivnější ve finální fázi,“ míní středopolař.
Klíčová byla též nebojácnost Pardubic, kterou mančaftu důsledně vštěpuje jeho trenér Jan Trousil. „Říkal, že proti týmům ze špičky je důležité hned ukázat, že tu jsme taky a nejdeme si jen pro bezbrankovou remízu nebo tak. To jsme předvedli od začátku, z toho pak mohly pramenit chyby domácích v rozehrávce a naše šance,“ konstatuje Jelínek.
Ten postupně roste v oporu týmu, jíž už nějaký čas je mezi českými mládežnickými reprezentanty. Jednadvacítka letos bojuje v kvalifikaci o mistrovství Evropy, zatím je ve skupině druhá za Portugalskem.
„Máme to velmi dobře rozjeté, musím to zaklepat. Stejně jako v lize vám to dodá zkušenosti, zase trochu jiné, protože soupeři jsou mladí kluci, a ne dospělí. Je zajímavé porovnat se s vrstevníky z ciziny,“ podotýká Jelínek. „Jednadvacítka je hodně sledovaná i ve světě. Můžete zaujmout zahraniční týmy. Celkově to je skvělé,“ dodává.