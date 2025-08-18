Chance Liga 2025/2026

Byli jsme proti Spartě strašně bojácní. Nedovedu si to vysvětlit, litoval Hlavatý

Do zápasu se Spartou chtěli fotbalisté Slovanu Liberec vletět sebevědomě, protože bodově se jim v úvodu ligové sezony dařilo. Jenže místo toho nabídli fanouškům na téměř vyprodaném stadionu U Nisy v úvodních minutách ustrašený výkon a sparťané je za to ztrestali. „Do druhého gólu jsme byli strašně bojácní. Měli jsme špatný začátek, všechny balony jsme odevzdávali,“ litoval záložník Michal Hlavatý.
Sparťanský wingbek Matěj Ryneš je těsně bráněn Michalem Hlavatým z Liberce.

„Byli jsme hrozně pasivní, a to je s takhle velkými týmy to nejhorší, co se může stát. Už brzy jsme Spartě první gól darovali, pak přišla červená karta, a to se pak těžko honí,“ říkal po prohře 0:2 zklamaný špílmachr Liberce.

Proč jste byli tak bojácní?
Sám si to nedovedu vysvětlit. Na začátku sezony sice naše výkony nebyly optimální, ale body jsme získávali a mohli jsme si to tím pádem se Spartou v klidu a sebevědomě rozdat na férovku. To se, bohužel, vůbec nestalo...

Kromě brzkého gólu Sparty bylo dalším klíčovým momentem vyloučení Azize Kayonda po půlhodině hry. Jak jste viděl tu situaci?
Aziz se nám v kabině omlouval a asi bych mu nic nevyčítal. Chápu, že i když se třeba tomu hráči snaží vyhnout, tak v té rychlosti je jakékoliv malé zaškobrtnutí hrozně vidět. Já jsem si jen říkal, že když rozhodčí nejdřív tahal žlutou kartu, tak si to asi vyhodnotil tak, že by Birmančevič ten balon možná neměl. Ale pak si to sudí vyřešili červenou kartou a asi to bylo v pořádku, protože by nejspíš běžel sám na bránu.

Spartu v Liberci podržel, Vindahl ale tvrdí: Dlouhodobě chytám dobře! A věří v titul

Jaká byla taktika do druhého poločasu?
Říkali jsme si, že chceme vydržet co nejdéle bez dalšího gólu, že by tím Sparta mohla trochu znervóznět a že si počkáme na nějakou naši šanci. Jenže místo toho jsme zase rychle inkasovali a už bylo moc těžké tu ztrátu dohonit.

Po strkanici s Janem Kuchtou jste oba dostali žlutou kartu. Pak jste si to vysvětloval s rozhodčím, co se vám nelíbilo?
S Honzou se známe dlouho a hned jsme si to vyříkali. Já jsem nevnímal, co na něj pokřikovali diváci, on mi to pak vysvětloval. A já jsem zase jen bránil naše fanoušky, na které ukazoval nějaká gesta. Dal jsem mu jenom ruku dolů a nelíbilo se mi, že jsem za to dostal žlutou kartu. To jsem pak říkal rozhodčímu, že to úplně nechápu.

Jak se podle vás změnila Sparta oproti jaru, kdy jste ji doma porazili?
Sparta se mi teď zdá určitě lepší a jde nahoru, je taková rychlejší, intenzivnější. Když jsme studovali její předchozí zápasy, tak mi přišlo, že se zápas od zápasu zvedá, jak přichází sebevědomí s těmi výhrami.

Liberecký fotbalista Aziz Kayondo odchází ze hřiště po vyloučení v utkání se Spartou.

Jaká je spolupráce s Lukášem Masopustem ve středu zálohy? A čím to je, že když on střídá, vy pak na hřišti vypadáte mnohem aktivnější?
Mně se s ním hraje dobře. A moje aktivita jde podle mě ruku v ruce s tím, že ti střídající hráči nám přinášejí na hřiště svěží vítr a elán a s nimi se ten výkon obvykle zlepšuje. Většinou nám právě hráči z lavičky zlomili ty předchozí zápasy v náš prospěch, a byla to jejich zásluha, že jsme dělali body. Výkon týmu dokáží vystupňovat a tím pádem jde i moje hra nahoru. Takže tím je to spíš dané než tím, že by šel Luky ze hřiště.

Po pěti kolech máte sedm bodů, před sebou ale máte náročný los, jak to vnímáte?
Bodů před zápasem se Spartou jsme měli docela dost, jen jsme měli uhrát minimálně jeden v Olomouci, ten nám chybí. Jinak to ale bylo hlavně doma bodově v pohodě. Na druhou stranu zvládat zápasy s papírově slabšími soupeři není vůbec snadné, a to ví i ta top trojka. My jsme třeba porazili Duklu a Plzeň s ní v tomto kole prohrála. Los máme možná těžký, ale já koukám jen na ten další zápas ve Zlíně. Při vší úctě k soupeři tam prostě pojedeme vyhrát, protože jsme teď doma body ztratili a musíme je získat venku. I když je jasné, že to bude ve Zlíně velice těžké.

