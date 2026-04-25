Chance Liga 2025/2026

Zatřáslo to s námi, říkal Hyský o zranění fanouška. Zápas s Baníkem nazval válkou

Autor:
  20:06
Lékař a fyzioterapeut plzeňských fotbalistů ke konci utkání v Ostravě vystartovali na tribunu, kde byli příznivci hostů. Než přijela sanitka se zdravotníky, dávali první pomoc fanouškovi, který spadl z míst nad jedním z vchodů na tribunu.
Plzeňský záložník Patrik Hrošovský si kryje balon před ostravským Davidem...

Plzeňský záložník Patrik Hrošovský si kryje balon před ostravským Davidem Plankou. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Útočník Baníku Abdallah Gning se v pokutovém území Plzně snaží dostat k míči.
Plzeňský Lukáš Červ odkopává balon před Abdullahim Bewenem z Baníku.
Ondřej Kričfaluši z Baníku Ostrava se snaží vypíchnout míč plzeňskému Lukáši...
Kotel příznivců ostravského Baníku během utkání s Plzní.
11 fotografií

„Zřejmě byl chvíli v bezvědomí. Pak si ho převzali záchranáři a odvezli do nemocnice,“ řekl mluvčí plzeňských fotbalistů Václav Hanzlík.

„Ta zpráva z kotle, že se těžce zranil jeden z fanoušků, s námi zatřásla, přebila i naši důležitou a vydřenou výhru,“ prohlásil plzeňský trenér Martin Hyský po vítězství 1:0. „Hrajeme pro lidi, a tak pevně věřím, že bude v pořádku.“

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Plzeňští fotbalisté se o incidentu doslechli až po utkání. „Je to pro nás jediná kaňka tohoto zápasu. Doufám, že všechno dopadne dobře,“ prohodil záložník Denis Višinský.

Hosté vzhledem k situaci ani moc neřešili, že se výhrou vrátili na třetí místo ligy. „Ale pochopitelně jsme za to rádi,“ konstatoval Hyský. „A také mě těší, že se mužstvo pomalu uzdravuje, že už máme k dispozici většinu kádru.“

Útočník Baníku Abdallah Gning se v pokutovém území Plzně snaží dostat k míči.

V sobotu se proti Baníku vrátil do hry Matěj Vydra. „Svými zkušenostmi a kvalitou nám rozhodně pomůže. Ale i Jemelka a další hráči se už dostávají na určitý level a budou připraveni.“

Kouč zároveň ocenil své svěřence, jak dokázali zareagovat na předchozí nevydařené výsledky. „Tento zápas jsem nazval fotbalovou válkou, protože Baník hraje o život a my svým způsobem taky. Šlo o to, aby hráči ze sebe vydali maximum, abychom se takticky a hlavně mentálně na ten zápas připravili. Takže si těch tří bodů moc vážíme,“ přiblížil Hyský.

Vstoupit do diskuse

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

25. dubna 2026  19:40

Jde to i bez Yamala. Barcelona vyzrála na neoblíbeného soupeře, titul má na dosah

Fermín López se raduje z gólu Barcelony do sítě Getafe.

Po téměř šesti letech dokázala Barcelona zvítězit ve španělské fotbalové lize na hřišti Getafe a výsledkem 2:0 udělala další krok k mistrovskému titulu. Pět kol před koncem má jedenáctibodový náskok...

25. dubna 2026  19:23

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

25. dubna 2026  19:19

Červená změnila zápas, uznal Priske. Ale z prohry Mercada neviníme, řekl Haraslín

Tvrdý zákrok Johna Mercada (Sparta) na Lukáše Hůlku z Bohemians.

Dost možná to byl rozhodující okamžik. Takový, který fotbalové Spartě definitivně překazil jakékoliv naděje na titul. Kolumbijský křídelník John Mercado viděl červenou kartu na Bohemians, kde pak...

25. dubna 2026  19:15

Bohemians - Sparta 2:0, Mercado dostal červenou, domácí rozhodli po půli

Milan Ristovski z Bohemians slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté závěr základní části Chance Ligy nezvládli. Na půdě Bohemians padli 0:2 poté, co od 20. minuty hráli bez vyloučeného Mercada. Domácí početní výhodu využili dvěma slepenými góly...

25. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  19:06

Teplice - Hradec 0:1, pátá výhra v řadě, z penalty rozhodl Darida

Královéhradecký záložník Václav Darida

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili Teplice 1:0....

25. dubna 2026  18:04,  aktualizováno  19:06

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu proti ostravskému Baníku. Trefil se Prince...

Fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili po třech zápasech, díky ztrátě Jablonce se v ligové tabulce posouvají na třetí místo. Výhru 1:0 jim v závěrečném kole základní části proti ostravskému Baníku...

25. dubna 2026  18:14,  aktualizováno  18:58

Slovácko - Dukla 1:2, klíčový zápas o záchranu, Pražané už nejsou poslední

Slovácký obránce Gigli Ndefe a Samson Tijani a Lukáš Penxa z Dukly

Odpoutali se ode dna tabulky, poskočili na čtrnáctou pozici, na poslední místo odsunuli Baník a na patnáctou příčku Slovácko. Právě na jeho hřišti zvládli fotbalisté Dukly velice důležité utkání, k...

25. dubna 2026  18:09,  aktualizováno  18:54

Jablonec - Liberec 1:2, hosté zvládli derby a jsou v šestce, Jawo zahodil penaltu

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Loni přišli o umístění v elitní šestce až v samotném závěru základní části. Tentokrát v ní fotbalisté Liberce zůstávají, definitivní jistotu získali v posledním kole po vítězství 2:1 v derby s...

25. dubna 2026  18:20,  aktualizováno  18:49

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a startuje nadstavbová část, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo...

25. dubna 2026  18:48

Pardubice - Zlín 3:1, čtvrtá výhra v řadě pro domácí, soupeře čeká boj o záchranu

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Smékala v utkání proti Zlínu.

Poslední čtyři zápasy je vynesly na osmé místo ligové tabulky a v nadstavbě si zahrají prostřední skupinu. Fotbalisté Pardubic v závěrečném kole porazili Zlín 3:1. Moravané se naopak propadli na 12....

25. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:46

ONLINE: Souček pomohl West Hamu k vítězství, Kinský má nulu. Arsenal vede

Sledujeme online
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

Trefil se popáté v sezoně. A Tomáš Souček nakonec gólem přispěl k velice důležitému vítězství. West Ham zdolal Everton 2:1, v tabulce Premier League dál drží sedmnáctou příčku. Jen o dva body zpět...

25. dubna 2026  18:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.