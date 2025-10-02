Bužek po půlhodině hry zfauloval uprostřed hřiště domácího Marka Havlíka. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace zrušil hlavní sudí Daniel Vokoun původně udělenou žlutou kartu a jednadvacetiletého záložníka rovnou vyloučil. Karviná i v oslabení zápas dovedla k vítězství 2:1. Bužek vynechá duely v Pardubicích a s Olomoucí.
Utkání Pardubice - Karviná se nebude týkat ani domácího Samuela Šimka, jenž byl vyloučen po dvou žlutých kartách ve středeční dohrávce s Ostravou (0:1). Od disciplinární komise dostal trest na jedno utkání.
Komise rozdala i pokuty za 9. kolo. Sparta kvůli pyrotechnice na tribunách a vhazování předmětů na hřiště během zápasu s Plzní zaplatí 80 tisíc korun. Použitím pyrotechniky se provinili i fanoušci Zlína v duelu s Hradcem Králové, nováčka soutěže to bude stát 30 tisíc korun.