Budeme mít se Slavií nejlepší stadion u nás, věří šéf hradeckého klubu Jukl

A stadion, který vyrůstá podle plánu, bude podle šéfa hradeckého klubu Richarda Jukla opravdu stát za to: „Stavíme nadčasový multifunkční stadion, který splňuje všechna naše přání. Troufám si tvrdit, že my a Slavia budeme mít nejlepší stadiony u nás.“

Dají se oba nějak porovnat?

Oproti Slavii nemáme u stadionu hotel, ale zázemí, multifunkce, skyboxy, oddělená patra, prostory VIP, to vše v aréně bude.

A s jinými podobnými stadiony?

Například Sparta má také velmi dobrý, ten ale nemá tak široké spektrum využití, protože tam nejsou multifunkční sportoviště. Dále má letenský stadion jen VIP zázemí, ale severní, východní a jižní tribunu nemají možnost pronajímat partnerům, zatímco u nás to půjde. V Plzni, kde je stadion také nově postavený, nejsou skyboxy, pouze místa pro VIP.

Vizualizace nového multifunkčního stadionu

Jaké jsou fotbalové výhody hradeckého stadionu?

Aréna splňuje parametry UEFA kategorie čtyři, proto se zde budou moci hrát zápasy reprezentací a evropské poháry, což ne na každém stadionu u nás je možné. Arén, které toto umožňují, je u nás šest, možná osm.

Fotbalisty bude nejvíc zajímat trávník. I proto, že se stále víc hraje v zimních měsících, třeba jarní část letošní ligy začne už v lednu.

Bude určitě v perfektním stavu i v zimním období. Jeho vyhřívání bude teplovodní a napojené na opatovickou elektrárnu.

Co diváci, bude i na ně myšleno právě v zimních měsících?

Zatím nepočítáme s tím, že bychom měli vyhřívané tribuny, jaké mají třeba na Spartě a v Plzni, kde však jsou vyhřívány pouze VIP prostory. Realizace vyhřívaných tribun však není složitá, stačí namontovat na střešní konstrukci zářiče, které tyto prostory zateplí. Je to jen o investici provozního nákladu. V této době ale musíme počkat, až doběhne energetická krize, pak o tom můžeme uvažovat.

K pohodlí a zážitku patří i další věci, například světelné tabule. Jaké budou?

Budou umístěny na protilehlých krátkých tribunách a budou tak velké, že se na ně dají přenášet záběry z hrací plochy, z koncertů a podobně. Budou větší než na Slavii i v Plzni.

Model multifunkčního stadionu v Hradci Králové.

Co architektonická stránka stadionu? Například kolem tradičních „lízátek“ se vedly dlouhé diskuse.

Ta zůstanou, i když se podobné osvětlení dnes už nevyužívá, přednost dostává osvětlení obvodové. Nám ale díky nim zůstane zachována dominanta Hradce, která sem neodmyslitelně patří. Dokonce tu ani nebudou lízátka nová, ale ta původní, repasovaná. Druhým výrazným prvkem bude plášť stadionu. Původně se zdálo, že vzhledem k rozpočtu ho nebude možné udělat po celém obvodu, ale třeba jen z jedné strany. Nakonec bude aréna pokryta obvodovým pláštěm celá a zapadne tak do prostředí v Malšovicích.

Hodně se zdůrazňuje multifunkčnost arény.

Bude výrazná, ale musí se rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější je jednodušší, protože jsme v malšovickém areálu, nedaleko jsou Orlice Flošna, a toto prostředí vybízí k tomu, aby bylo využito k řadě akcí, jako jsou dožínky, výstavy, veletrhy, burzy, festivaly... To vše tady bude možné, prostor na tyto akce je zde naprosto ideální. Navíc veřejnost bude moct využívat outdoorové hřiště na venkovní ploše u vstupu do stadionu. Arénu obklopí pomyslný ovál, bude asfaltový, protože tartanový by se zničil. Také další plochy kolem stadionu bude možno využít k volnočasovým aktivitám a sportování Hradečáků.

A co uvnitř stadionu?

Půjdou zde pořádat pochopitelně například koncerty, ale v omezeném počtu s ohledem na trávník. Předpokládáme, že by koncerty mohly být až pro 25 tisíc lidí. Zázemí ale umožní pořádat koncerty i v útrobách stadionu. Pochopitelně pro mnohem menší počet diváků.

Co případné další akce právě v zázemí stadionu?

Ano, budou možné například divadelní představení, promoce. Pro tyto účely bude k dispozici VIP sál, který umožní pořádat třeba firemní akce, vejde se do něj až tisíc lidí. Mimo tyto budou v útrobách stadionu také tři tělocvičny. Nebudou příliš velké, ale půjdou využít například pro cvičení maminek s dětmi, jógu.

Jde ale především o fotbalovou arénu, mají šanci i ostatní sporty?

Tady je problém, že travnatá plocha nesnese větší zátěž. Můžeme uspořádat sportovní akce krátkodobého charakteru, například postavit pódium pro basketbal, odehrát zápasy ragby nebo amerického fotbalu.

Šlo by zde uspořádat hokejový zápas pod širým nebem?

Znovu se dostáváme k hrací ploše. Nemyslím si, že bychom byli schopni hokejové utkání pod širým nebem uskutečnit právě tady, trávník by to nevydržel. Zjišťovali jsme informace o tom, co všechno by to obnášelo, ale fotbalová liga už začíná být také zimním sportem, kromě letošního roku končíte v půlce prosince a většinou začínáte v závěru ledna. Proto je hokejový zápas podle mě těžko realizovatelný.