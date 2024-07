POHLED: Vyhazov trenérů v Budějovicích? Ukázka moci nového vedení

Neúcta. Nulový respekt. Těžko jinak popsat nejrychlejší vyhazov v nedávno začaté prvoligové sezoně. Ze sportovního hlediska jsou to hlavně trenéři Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským, jimž může Dynamo vděčit za to, že se letos na Střeleckém ostrově hraje nejvyšší soutěž. Vedení zatím jen na jednotky počítá dny, kdy klub ovládá, přesto využilo první šanci, jak trenérskou dvojici „odstřelit“. I když ona to snad ani nebyla šance, spíš tečovaná střela z dálky…