K fotbalistům Českých Budějovic se vracejí trenéři Lerch s Kladrubským

Dynamo o tom informovalo na svém webu. Lercha s Kladrubským v úvodu podzimu odvolalo předchozí vedení a mužstvo připravoval kouč František Straka.

„Angažování trenérů Lercha s Kladrubským mi přijde jako nejrozumnější krok. Dokázali (vloni) Dynamo zachránit v lize, za což si zaslouží velký obdiv. Měli ode mě příslib, že povedou klub i nadále, proto mi to přijde adekvátní, že se vracejí,“ uvedl Koubek.

Lerch s Kladrubským dokázali Dynamo v minulé sezoně udržet v nejvyšší soutěži, Jihočeši v baráži o ligu porazili ve dvojzápase regionálního rivala Táborsko. Hned po druhém kole tohoto ročníku a debaklu 0:4 na stadionu Slavie ale u mužstva skončili, tehdejší vedení je odvolalo jen pár dnů poté, co převzalo klub od Koubka.

Na lavičku Dynama usedl zkušený kouč Straka, za celý podzim ale s týmem v lize ani jednou nevyhrál. Jihočeši v zimní přestávce figurují v tabulce na posledním místě s pouhými třemi remízami a ztrátou devíti bodů na patnáctou Duklu Praha.

Společně s trenéry se vrací i manažer A-týmu Ivo Táborský. „Když nám pan Koubek nabídl, abychom se vrátili, byli jsme rádi. S Jirkou jsme mu potvrdili, že do toho jdeme. Jsme rádi, že jsme zpět, bylo nám líto, jak to dopadlo tenkrát. Uběhl nějaký čas, kádr se nějak obměnil, dáváme všechno dohromady. Musíme poznat, co se změnilo, co se nezměnilo, ale jsme odhodláni,“ řekl Lerch.

Třiapadesátiletý bývalý hráč Slavie, který bude při utkáních v zápise oficiálně veden jako hlavně kouč, věří, že s kolegou ještě dokážou odvrátit hrozbu pádu do druhé ligy. Z nejvyšší soutěže přímo sestoupí pouze poslední celek.

„Uděláme všechno pro to, abychom se pokusili ligu zachránit, i když to bude hodně, hodně těžké. Nejdůležitější teď však bude, abychom v Českých Budějovicích vůbec zachránili fotbal, aby došlo ke schválení licence a mohli jsme pokračovat v profesionální soutěži,“ uvedl Lerch.

„Určitě jsme rádi, že jsme zpět. Za mě je teď nejdůležitější, aby Dynamo uchovalo profesionální status. Samozřejmě ale nechci jezdit po zápasech a dostávat nějaké příděly. Uděláme všechno pro to, abychom jaro uhráli důstojně značce, jakou je Dynamo,“ řekl devětatřicetiletý Kladrubský.

Dynamo se už delší dobu potýká s finančními problémy. Koubek v létě prodal klub, ale v minulých dnech se do něj vrátil. Jirka totiž podle něj zaplatil jen část peněz za prodej. Koubek proto usiloval, aby klub patřil znovu jemu, změnu v obchodním rejstříku v tomto týdnu zaznamenal českobudějovický krajský soud. Jirka se nejspíš odvolá a kauza může mít dlouhou soudní dohru. Koubek si Dynamo nechce nechat a usiluje o příchod nového majitele.