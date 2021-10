Hrozně moc si bodu cením, říkal budějovický kouč Horejš po duelu se Slavií

Ještě větší šok pro pražský celek přišel jen o čtyři minuty později. To se po centru Jakuba Hory hlavičkou trefil do růžku brány Ondřeje Koláře domácí kapitán Lukáš Havel. Budějovice vedly 2:0 a téměř 6 300 diváků bylo ve varu. Zápas nakonec skončil 2:2.

„Bod bereme a jsme za něj rádi,“ uznal autor první trefy Patrik Brandner s tím, že ve druhém poločase byla Slavia lepší a domácí tým vyloženě mačkala. „Dlouho jsem nehrál, takže jsem rád, že se mi zápas povedl. Dal jsem gól, ale hlavně máme bod. Musím přiznat, že na zadní tyč jsem mířil, i když mi střela moc nesedla,“ usmíval se po utkání 27letý záložník.

Na to, že by po čtvrt hodině hry pražský velkoklub prohrával o dva góly, nejsou jeho hráči příliš zvyklí. „Dneska se nám to hrubě nepovedlo,“ nechápal výkon svého týmu střídající Jan Kuchta, jenž přišel na hřiště do druhého poločasu za Ekpaie.

„Ze dvou šancí, do kterých jsme Budějovice pustili, dostaneme dva góly. Naše zoufalost v první půli byla opravdu strašná. Nakonec se nám zápas povedlo dotáhnout na 2:2, ale kýžený třetí gól chyběl. I když na něj byly šance,“ doplnil Kuchta.

Do druhé půle nastoupili hosté s daleko lepším projevem. V 52. minutě snížil z pokutového kopu Peter Olayinka. A stejně rychle jako domácí v prvním poločase vedli, tak podobně rychle dokázala Slavia zápas vyrovnat. V 59. minutě dával hlavou na 2:2 Oscar.

„Kluky jsme o přestávce nabádali, že musíme zůstat stejně aktivní. Ale bohužel jsme hned zkraje soupeři darovali penaltu. Je třeba říci, že Slavii se povedla i střídání. Ševčík, Kuchta a Lingr hru oživili a za stavu 2:1 nás dostali pod obrovský tlak,“ připustil domácí trenér David Horejš.

Po vyrovnávacím gólu se Slavia hnala i za třetí trefou. Tu paradoxně málem zařídil domácí obránce Pavel Novák, který byl tísněný Ivanem Schranzem a poslal míč po skluzu do tyče své branky.

„Jsem rád, jak se kluci postavili ke hře za stavu 2:2. I když jsme šli do deseti, tak jsme se semkli. Lidem se musel zápas líbit. Hrozně moc si bodu cením, protože Slavia má neskutečnou kvalitu a my jsme museli před zápasem ještě řešit potíže se sestavou,“ zmínil Horejš s tím, že nemohl do utkání poslat útočníka Van Burena, obránce Talovierova, záložníka Hellebranda a na poslední chvíli kouč přišel i o obránce Králika.

Po dvou remízových utkáních nyní na českobudějovické Dynamo čeká výjezd do Zlína. Zápas 13. kola začne v sobotu v 15 hodin.