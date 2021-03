Brandner po prohře s Boleslaví: I bod by z takového utkání byl málo

Protrhl jste střeleckou smůlu, ale gól nestačil ani na bod.

Jsme hodně zklamaní. Myslím, že jsme byli lepší. Vytvořili jsme si víc šancí a za stavu 0:1 ještě neproměnili penaltu. I bod by z takového utkání byl málo, ale nakonec nemáme ani jeden.

I soupeř měl řadu šancí a odehrál slušný zápas. Přesto jste v závěru nechtěli hrát na remízu?

Určitě ne. Sice jsme vyrovnali pár minut před koncem a bod by nebyl zklamáním, ale chtěli jsme vyhrát. Měli jsme tam závary, do vápna létalo hodně centrů. A nic z toho.

Čím to bylo, že vás v úvodu utkání soupeř zatlačil?

Nevím. Chybovali jsme u prvního gólu, kdy někdo zavolal „ruka“. Přestali jsme hrát a Mašek měl na zakončení asi deset vteřin. Pak jsme mohli skóre i otočit. Ale v nastavení dostaneme laciný gól ze standardky. To se nemůže stávat.

Navíc je to potřetí v krátké době, co jste inkasovali v závěru.

S tím už pak nejde skoro nic udělat. V poslední době se nám to stává docela často. Musíme zůstat soustředění až do konce.

Skoro tři měsíce jste čekal na gól. Začnete teď novou sérii?

Snad jo. Trápil jsem se docela dlouho a nebylo to příjemné. Gól mě těší, ale byl bych radši, kdybychom vyhráli.