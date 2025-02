Dvě červené za poločas? To jsem zažil poprvé, hlesl po premiéře Pekarík

Slušnou půlhodinu Českých Budějovic přebily dva zbytečné přešlapy zkušených hráčů Dynama. Nejprve Richard Križan ve vápně sáhl po Janu Chramostovi a viděl přímou červenou. Jablonecký útočník následně z penalty vstřelil svůj stý ligový gól.

O třináct minut později Jiří Skalák při útočné akci zbytečně fauloval, po druhé žluté šli Jihočeši do devíti. „Byl to šok pro celé mužstvo. Druhá červená to samé. Do té doby byl zápas celkem pod naší kontrolou, bylo to vyrovnané. Ale vše ovlivnily tyto dva momenty,“ hlesl Peter Pekarík, slovenská posila Jihočechů.

Známý slovenský obránce byl jinak s úvodem duelu spokojený. „Dobře se nám dařily plány, se kterými jsme do utkání šli. Byli jsme silní na míči, vysoko jsme presovali. Pak přišly ty dvě klíčové chvíle. Zažil jsem to ve své dlouhé kariéře poprvé, abychom dostali za poločas dvě červené karty,“ shrnul osmatřicetiletý bek.

Jablonec po pauze dvakrát odskočil do dvoubrankového vedení, byť černobílí vždy zvládli po dlouhých autech a brankách Václava Míky, respektive Rayana Berberiho snížit na rozdíl jediného gólu. To ale bylo vše.

„V devíti už to bylo těžké. Jsem hrdý na celý tým, že nechal na hřišti všechno. Nesklopili jsme hlavy, ale prali jsme se dál. S tím musíme jít do dalších zápasů a body určitě přijdou,“ zavelel Pekarík.

Českobudějovický Václav Míka se drží za hlavu v utkání s Jabloncem.

Přestože byl slovenský reprezentant s týmem jen týden, spolupráci na hřišti si chválil. „Na spoluhráče si ještě zvykám. Ale myslím, že s tím nebyl na žádný problém. Když nás pak bylo o dva méně, tak jsem se do ofenzivy moc nedostával,“ doplnil.

Pekarík po Zdeňku Ondráškovi dokonce převzal po hodině hry kapitánskou pásku. Přestože Jihočeši ještě letos nevyhráli ani zápas, zkušený obránce nic nevzdává.

„Na klukách jsem viděl velké odhodlání. Shodli jsme se, že když odvedeme na hřišti maximum jako s Jabloncem, a vyvarujeme se zaváhání, tak to bude mít stoupající tendenci,“ uzavřel.