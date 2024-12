Dojatý Matějovský: Hattrick věnuju tátovi. Konec kariéry? Jsem rozhodnutý

Tisková konference se nicméně rozhodně nenesla jen ve veselém duchu.

„Měl jsem to vždycky nastavené tak, že týmový úspěch je nejdůležitější, ale musím se přiznat, že jsem hodně naměkko. Rekord věnuju taťkovi, který nedávno umřel, byl to můj největší fanoušek a stál u mých a bráchových prvních krůčků. Strašně mě to dojalo. Věřím, že to seshora viděl,“ pravil Matějovský.

„Moji nejbližší, zvlášť rodiče, na mě mají velký vliv. A hned mi to bylo trochu líto, protože taťka byl můj největší fanoušek a v podstatě mě na hřiště přivedl. Odešel rychle a náhle, takže to pro nás byla velká rána. Ale mamka mi psala, že by byl pyšnej,“ přidal.

Mladoboleslavský Marek Matějovský (vlevo) slaví gól proti Českým Budějovicím.

V aktuální sezoně už i vzhledem k věku nastupuje spíš sporadicky, většinou na závěrečné minuty zápasů. V základu se objevil naposledy na konci října, předtím dvakrát v průběhu srpna.

„Ta moje role je jasná, hned na začátku jsme si ujasnili, že budu pomáhat týmu, ať už na hřišti, nebo v kabině. S tím jsem smířený a snažím se fungovat co nejlépe. Dlouhodobě zmiňuju, že to je především láska k fotbalu a sportu obecně, která mě u toho drží,“ doplnil Matějovský. „Ale není žádné tajemství, že tahle sezona je moje poslední.“

I proti Budějovicím naskočil až z lavičky, ale už o poločase, když nadále přetrvával bezbrankový stav. První gól vstřelil po hodině hry, když si na zadní tyči počkal na prodloužený centr. O osm minut později pak krásně napřáhl ze střední vzdálenosti, trefil přesně horní růžek branky a zvýšil na 3:0. Nikoho nepřekvapilo, že si v závěru vzal nařízenou penaltu.

Nestárnoucí Marek Matějovský vstřelil hattrick do sítě Českých Budějovic 🤯👏 pic.twitter.com/9b3ierJTJi — Chance Liga (@chanceliga) December 8, 2024

„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání. Domácí hrají o život a v tom našem nabitém kalendáři jsme věděli, že to bude těžké, což se potvrdilo. Rozjížděli jsme se pomaleji, ale ve druhé půli jsme to přetočili na naši stranu a jsme rádi za důležité tři body,“ zhodnotil Matějovský.

Nejstarší střelci hattricku v české lize 1. Marek Matějovský – 42 let a 11 měsíců 2. Karel Jarolím – 38 let a 3 měsíce 3. Libor Došek – 37 let a 3 měsíce 4. Milan Baroš – 36 let a 9 měsíců 5. David Lafata – 35 let a 1 měsíc

Pochopitelně dostal po utkání otázku, zda si přece jen své rozhodnutí kariéru ukončit nerozmyslí.

„Jsem stoprocentně přesvědčený, ačkoli fotbal mám rád a baví mě, tak věk zastavit nejde a je to čím dál těžší se udržovat,“ prohlásil a žertovným tónem dodal: „Když tady byl trenér Jarolím, tak říkal, že můžu skončit, až překonám nejstaršího střelce hattricku, tedy jeho, což se mi povedlo.“

Osmašedesátiletý trenér je nejspíš jedním z desítek gratulantů, kteří se s Matějovským zatím marně snažili spojit. „Zatím jsem nestihl reagovat, ale když jsem se oblékal a ukazoval jsem telefon spoluhráčům, tak jsem měl asi sto dvacet zpráv a nějaké zmeškané hovory, takže uvidím, jestli bude mezi nimi.“

Druhým hostujícím střelcem v utkání byl mimochodem stoper Marek Suchý, další veterán v sestavě. I díky jejich gólům Mladá Boleslav na hřišti posledních Budějovic zvítězila a připsala si čtvrtou soutěžní výhru v řadě.

„Jsem rád, že po úvodu, kdy jsme se seznamovali s novým trenérem, se to teď otáčí na naší stranu a máme výsledky. Děkuji fanouškům, kteří za námi přijeli, za podporu, a že jsme jim udělali radost,“ kývl Matějovský.

Byť měla Boleslav poněkud rozpačitý úvod sezony, stejně zvládla postoupit do hlavní fáze Konferenční ligy. I kvůli tomu má podzim nabitější, než je zvyklá.

„Klobouk dolů před klukama, že to zvládají. Je to náročné, i s předkoly je těch zápasů strašně moc a vážím si, že jsme udělali i pro český fotbal nějaké body do koeficientu. Pro spoustu kluků je to poprvé a myslím, že to ten tým zvládá. Podzim už dojedeme na morál, ale chceme získat co nejvíc bodů,“ zdůraznil Matějovský.

Do konce prosince ho se spoluhráči čekají tři zápasy. V domácí soutěži s Olomoucí, v Konferenční lize s polskou Jagiellonií a na závěr s norským Molde. Pak zimní příprava a druhá půlka sezony. Pro Matějovského poslední měsíce aktivní kariéry.

„Vnímám, že je to moje poslední příprava. Z mého pohledu to nejmíň oblíbené období, takže se na to moc netěším. Ale už jsem na to kývl, kousnu se, zkusím se nachystat a tu svou roli plnit co nejlépe,“ uzavřel.