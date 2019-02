Teď budu bojovat za Opavu. slibuje záložník Stáňa, posila z Baníku

V ostravském Baníku, kam ho tehdejší trenér Vlastimil Petržela po pádu mužstva z první ligy přivedl v létě 2016 ze Znojma, byl Bronislav Stáňa dvě a půl sezony. Ostravským pomohl k návratu mezi elitu, načež za ně nastoupil k dvaceti prvoligovým duelům, v nichž dal jeden gól.

Potvrdil, že v opavském Slezském FC cítí větší šanci hrát poté, co se počátkem této sezony dával dohromady po zranění a později se v silné konkurenci do sestavy Baníku neprobojoval.

„Kdybych tu šanci necítil, tak bych sem nešel,“ usmál se pětadvacetiletý záložník, který začínal v Brně. „Makám na sto procent a uvidíme, jak to pak trenér poskládá. Rozhodně se budu snažit prosadit a probít do základu.“

Nejste zklamaný, že vám to v Baníku, který tuto sezonu hraje o horní příčky, nevyšlo?

Nenazýval bych to zklamáním. Zažil jsem tam tři trenéry a měl jsem dost zranění. Teď se Baníku daří, takže bylo těžké dostat se do sestavy. Pan Brabec (majitel klubu Václav Brabec – pozn. red.) má teď cíl být na špici ligy a vidíte, že ti hráči, kteří teď přestupují do Baníku, jsou hotoví fotbalisté. Mají odehráno více než já, takže jsem přemýšlel, že půjdu sem, abych měl více šancí hrát.

Ze Slezského FC odešli ofenzivní hráči Joel Kayamba do Plzně, Nemanja Kuzmanovič do Baníku a zřejmě i David Puškáč, jenž dostal svolení trénovat s Bohemians Praha 1905. Takže i v tom vidíte svou příležitost hrát?

Jo, odešli, ale další zase přišli. Nebude to nic jednoduchého. Musím makat a i s trenérem o tom mluvím. Ostatně zkouší mě na více postech, některé nemám až tak zažité. To je však i proto, že jsem už dlouho neodehrál celý zápas, takže všechno do sebe znovu dostávám. Zda a kolik času budu hrát, bude záležet na tom, jak se mi bude dařit a jak budu prospěšný týmu.

Na jakých postech vás trenér Ivan Kopecký zatím zkoušel?

Na krajích sestavy, ale také pod hrotem.

Ten by vám asi vyhovoval nejvíce, ne?

Určitě, tam je taková volnost. Jste více u míče a tlačíte se do koncovky. Je to tam takové lepší.

Co říkáte na složení opavského mužstva?

Je tady super parta, super vedení. Všechno vidím jenom pozitivně. Potěšila mě slova pana Grussmanna (Alois Grussmann, generální manažer Slezského FC – pozn. red.), že mi chce Opava pomoci restartovat kariéru.

V dubnu budete hrát s Baníkem. Už jste pomyslel na to, jaký ten zápas v Ostravě bude?

(směje se) Samozřejmě vyhrajeme. Ale kluky tam znám, byl jsem tam dva a půl roku, znám i vedení. Pozdravíme se, popřejeme si, ale budu bojovat za Opavu.