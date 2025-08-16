Zlín, nováček fotbalové ligy, zvládl ligový start fantasticky, jen jeho kouč Bronislav Červenka před týdnem při vítězství nad Mladou Boleslaví nedotrénoval. Udělalo se mu zle. Ze stresu? Z počasí?
„Netuším, ale už je dávno všechno v pohodě. Drobná indispozice, jen mi trochu vyskočil tlak a zamotala se hlava,“ ujišťuje před dnešním zápasem v Olomouci, kde bude jeho tým hájit senzační třetí místo. „Nebojte, ani na vyšetření jsem nemusel. Třeba mě fakt jen vysílilo horko.“
Takže se vám hlava nezatočila z toho, jak jste zvládli začátek?
Doufám, že ne. Jsme nadšení, takový start nikdo nečekal. Jasně, nehráli jsme na Spartě, na Slavii ani v Plzni, ale v lize jsou všichni soupeři na úrovni. Ceníme si každého bodu – a teď jich máme deset, což je paráda. Ale jsme na začátku.
Nepřeceňujeme se. Ke Slavii a Spartě se dlouhodobě nemáme šanci přiblížit, jsou úplně jinde. Ale chceme přidávat kvalitu.