Pane učiteli, vy jste skoro první! Kdo řídí zlínskou fotbalovou senzaci

Zlínský trenér Bronislav Červenka udává pokyny svým svěřencům. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

David Čermák
Nervovat by se zdánlivě vůbec nemusel, vždyť zatím jede hodně nad plán. Sám vám potvrdí: „Snažím se trenéřinu moc neprožívat.“ Jenže hned dodá: „Vždycky vám záleží na tom, aby to fungovalo. Člověk by si asi neměl říct: Nějak to dopadne.“

Zlín, nováček fotbalové ligy, zvládl ligový start fantasticky, jen jeho kouč Bronislav Červenka před týdnem při vítězství nad Mladou Boleslaví nedotrénoval. Udělalo se mu zle. Ze stresu? Z počasí?

„Netuším, ale už je dávno všechno v pohodě. Drobná indispozice, jen mi trochu vyskočil tlak a zamotala se hlava,“ ujišťuje před dnešním zápasem v Olomouci, kde bude jeho tým hájit senzační třetí místo. „Nebojte, ani na vyšetření jsem nemusel. Třeba mě fakt jen vysílilo horko.“

Takže se vám hlava nezatočila z toho, jak jste zvládli začátek?
Doufám, že ne. Jsme nadšení, takový start nikdo nečekal. Jasně, nehráli jsme na Spartě, na Slavii ani v Plzni, ale v lize jsou všichni soupeři na úrovni. Ceníme si každého bodu – a teď jich máme deset, což je paráda. Ale jsme na začátku.

Nepřeceňujeme se. Ke Slavii a Spartě se dlouhodobě nemáme šanci přiblížit, jsou úplně jinde. Ale chceme přidávat kvalitu.

16. srpna 2025

