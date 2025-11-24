Chance Liga 2025/2026

Nejhorší výkon sezony, nic jsme nepředvedli, láteřil zlínský trenér po derby

Petr Fojtík
  12:40
Mluvil tiše, uvnitř něj to ale vřelo. Tak zdrcený jako po nedělní porážce 0:2 v derby v Uherském Hradišti byl trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka naposledy před rokem a půl po sestupu z první ligy.
Fotogalerie

Bronislav Červenka během derby se Slováckem, které Zlín v Uherském Hradišti 23. listopadu 2025 po bídném výkonu prohrál 0:2. (listopad 2025) | foto: Dalibor Glück, ČTK

„Někdy prohrajete, ale musí to být se ctí a po nějakém výkonu. Tady nebylo skoro nic,“ povídal Červenka po nedělním mrazivém výbuchu na hřišti v té době posledního Slovácka.

„Není moc co hodnotit. Na hřišti byl jenom jeden mančaft a my jsme to nebyli. Asi to byl nás nejhorší výkon za celou sezonu a zaslouženě jsme prohráli,“ uznal kouč nováčka, který předtím zvítězil v Plzni, Jablonci a remizoval na Slavii.

Čím si vysvětlujete takovou mizérii v derby?
Byli jsme pasivní, nekvalitní, měli jsme hodně ztrát. Když jsme získali míč, druhým dotykem jsme ho odevzdali soupeři. Nevyužívali jsme křídelních prostorů, které byly otevřené. Nedotáhli jsme prakticky žádnou akci do zakončení. Po dvaceti minutách jsme udělali chybu, po které měl soupeř dvě šance v rychlém sledu, a tím jsme ho dostali na koně. Vyústilo to ve dvě standardky, které jsme katastrofálně vyřešili a Slovácko nám dalo ze dvou brejků dva góly. To je neodpustitelné.

Slovácko - Zlín 2:0, úspěšná premiéra pro Skuhravého, derby rozhodla první půle

Vypadalo to, že tým není dobře nastavený.
Všichni věděli, o co jde, že to nebude snadný zápas, že Slovácko má nového trenéra a potřebuje body jako sůl. V derby se stírají rozdíly v tabulce, zápas má svoje specifika a my jsme do něj vstoupili špatně. Chyběla nám kvalita, odvaha, agresivita dopředu, byli jsme ustrašení.

Překvapilo vás Slovácko sestavou, do které zařadilo dlouho opomíjené hráče?
Tušili jsme, že udělají změny. Možná jich bylo více, než jsme očekávali. Ale je jedno, kdo hraje. Domácí hráli dobře, my velmi špatně.

V poločase jste prohrávali 0:2. Cítil jste, že půjde se zápasem po přestávce něco udělat?
Myslel jsem, že do druhé půle vstoupíme aktivněji. Ale první šanci jsme si vytvořili až v 76. minutě a druhou za dalších šest minut, což je tristně málo. S tím se nedá vyhrávat. Jen se musíme omluvit našim fandům, kterých přijelo spoustu.

Styl předchozí trenéra Slovácku neseděl. Konečně chceme hrát fotbal, těší Tetoura

Byl jste v kabině zlý, nebo teprve budete v týdnu?
V poločase padala dost silná slova. Vůbec se mi to nelíbilo. Myslel jsem si, že se trošku nabudíme a zvedneme se. Nebyla tam šťáva od nikoho, jen pár jedinců podalo standardní výkon. Nejde, aby pět hráčů ze sestavy vypadlo. Nebyli kvalitní, důrazní, všude pozdě.

Co jste jim vytýkal?
Že nedodržovali taktické pokyny. Jasně jsme si říkali, že nemůže soupeře nechat chodit do brejkových situací, že máme mít neustále zajištěnou obranu. Jenže přesně to jsme udělali. Ze špatného postavení při našich standardních situací vyústily oba góly. Musíme si rozebrat, proč hráči nebyli na pozicích, kde měli být.

Hodně špatně vypadala jindy pevná středová dvojice Didiba-Nombil, že?
Hráčů, kteří nebyli v zápase, bylo více. Připravovali jsme se, že hlava rozhodne. Jak ji nenachystáš, nemůžeš to zvládnout. Slovácko bylo více nahecované. Pokud budeme takové výkony opakovat, nezískáme na podzim už ani bod. Bylo to ostré napomenutí.



