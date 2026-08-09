Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Červenka po zlínském fiasku: Obavy jsou cesta do pekel, musím tým lépe připravit

Petr Fojtík
  9:00
Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka během domácího zápasu s...

Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka během domácího zápasu s Bohemians, které jeho tým prohrál 0:2. (srpen 2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Fotbalisté Zlína smutní po domácí porážce 0:2 od Bohemians. (srpen 2026)
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, zatímco zlínští hráči smutní.
Zklamaní zlínští fotbalisté po prohře před svými fanoušky
Zlínský útočník Daniel Šmiga se snaží prosadit mezi bránícími hráči Bohemians.
9 fotografií
Loni měli po třech kolech jako ligový nováček sedm bodů, letos se po třech zápasech topí na dně s nulou. Špatný vstup do sezony podtrhli fotbalisté Zlína nedůstojným výkonem v domácím utkání s Bohemians, soupeři lehce odevzdali všechny body. Výsledek 0:2 přitom ani zdaleka nevypovídá o totální bezradnosti týmu kouče Bronislava Červenky.

„Hrozné zklamání, fiasko,“ povídal Červenka po třetí podzimní porážce a hře, která je kolo od kola horší.

Už od začátku bylo všechno špatně, že?
Vstoupili jsme do zápasu strašně nervózně a od první minuty jsme dali najevo Bohemce, že máme z utkání obavy a že si odtud může něco odvést. Vyúsťovalo to ve strašně jednoduché ztráty, nepřesné přihrávky, prohrané souboje. To byla prapříčina porážky. Po gólu, který jsme si dali vlastně sami, se nervozita ještě znásobila. Energie udělat něco navíc pro tým, zlomit to, byla strašně malá.

Zlín - Bohemians 0:2, domácí stále bez bodu. První ligový gól vstřelil Mirvald

Z šestnácti střel ani jedna nemířila na bránu. Váš komentář?
To je tristní. Nebyl jediný hráč, který by na sebe vzal tíhu okamžiku. A když už jsme se do nějakých momentů dostali, netrefili jsme bránu, ale prvního hráče. Nesedlo to celému týmu. Těžko se mluví, měli jsme velká očekávání. Chtěli jsme dát do zápasu energii, týmový výkon, chtěli jsme to po dvou porážkách zlomit, ale realita nás dostala jinam. Můžeme si říct, že to bylo hrozné. Víme, že výkon neměl šťávu, ale nemůžeme to zabalit. Jsou to teprve tři zápasy.

Tušíte, v čem je problém?
Nedokážu to teď rozklíčovat. Sebevědomí na tréninku je v pohodě, ale přijdeme do zápasu a upadá to. Kluci si nevěří a nevím proč. Přitom kotel fandí celý zápas, i když prohráváme 0:1, dostaneme druhý gól z penalty. Tři kola, tři branky z pokutového kopu... To je moc. Musíme jít do dalších zápasů úplně jinak, aby to nebylo takové fiasko jako teď. Nemůžeme se pořád něčím zabývat. Co bude, když to nezvládneme, když nenahraju dobře. Pokud budeme takhle přemýšlet, je to cesta do pekla. A my chceme jít dopředu, zlepšovat se. I když od tohoto zápasu nebude snadné se někam posunout.

Fotbalisté Zlína smutní po domácí porážce 0:2 od Bohemians. (srpen 2026)

Dá se vůbec od něčeho odpíchnout?
Od čisté hlavy. Nebudu se bavit o kvalitě. Vím, že kluci fotbal hrát umí. Nebudu říkat na jaké úrovni, ale umí ho hrát. Jsou snaživí. Jenže v zápasech musí podat alespoň devadesát procent hráčů svoje maximum, abychom je zvládali bodově.

Loni to vaše soupeře bolelo, stěžovali si na vaši nechutnost, teď jste až moc hodní. Proč jste od toho ustoupili?
Jsme hodní. Nevím, jestli si někdo myslí, že to uhrajeme jen fotbalovostí. Ano, chtěli jsme být fotbalovější. Proti Bohemce to nebylo vidět jako v předchozích zápasech, ale nebyla tam ani bojovnost. Chápu, že Bohemka je silový tým, ale to neznamená, že budeme na hřišti působit takhle bezbranně a bezzubě. Vždycky věřím, ale teď jsme necítil, že můžeme zápas za stavu 0:1 zvládnout.

Poznarovo přání? Cílím na stovku gólů za Zlín, hlásí. O Petrželově konci věděl

Takhle zlomený jste byl naposledy předloni při sestupu z ligy.
Kluky budu podporovat pořád, ve špatném i dobrém. Chápu, že můžou mít něco v hlavě, ale s obavou se hrát nedá. Tak přece jdu na hřiště ukázat protihráči, že na to mám, že to bude mít se mnou těžké. A to tam teď nebylo. Hned po ztrátě musí přijít impulz, že chci získat míč zpátky, třeba s drobným faulem. Už jsme si to s kluky probrali v šatně. Také jsou z toho sklíčení, zklamaní. Nejsou v dobrém rozpoložení. Ale už je to pryč. Půjdeme do dalších zápasů jinak, energicky. Chápu, že je to na houby, že to není dobré. Ale já a ani hráči nebudeme ustupovat z toho, co chceme ukazovat a jak se chceme prezentovat.

Los vám ale vůbec nepřeje. Jak složité bude se chytnout?
Každý zápas bude těžký. Nejen v Plzni, doma s Libercem, na Zbrojovce. Bez ochoty udělat všechno pro tým se neodpíchneme.

Nechávali ho na lavičce, pomstí se gólem? Kukučku čeká pikantní zápas s Bohemians

Nasazení stopera Kukučky do středu zálohy nevyšlo. Co jste si od překvapivého tahu sliboval?
Kuky moc ve hře nebyl. Jeho post je spíše stoper a ne šestka. Hrál tam poprvé. Možná od mě bylo troufalé, že jsem ho tam postavil. Chtěli jsme dostávat míč rychle do stran, Kukučka s Poznarem a Ulbrichem by dobíhali do vápna na centry ze stran. Chtěli jsme také využít, že Bohemce chyběl ve středu obrany Lischka. Jenže za celý poločas jsme nedali jediný přesný míč do šestnáctky. Vycházelo to i z toho, že někteří hráči neplní na hřišti pokyny. Pokud někdo hraje levého halva, musí hrát vlevo a ne se v šedesáti procentech objevovat na pravé straně. Pak nemáme kam otočit hru, o koho se opřít.

Tým nepodržel ani gólman Dostál, který před první brankou vyrazil míč soupeři přímo na nohu. Co jste si v ten moment říkal?
Každý dělá chyby, je to škoda. Když je to 0:0, cítíš šanci se zápasem něco udělat. Za stavu 0:1 je pro náš tým hrozně složité vyrovnat, otočit to. V poslední době dostáváme hrozně jednoduché góly. Jsou to individuální chyby, ale to neomlouvá výkon každého hráče.

Proč nehrál Nombil na Spartě? Zájem o Ghaňana sílí. Chce ho nejen Baník

Bavíte se v klubu o dalším posílení týmu?
K tomu nemám co říct. Je to interní věc, která se řeší.

Tak jinak. Cítíte, že potřebujete posílit?
Jasně. Mluvíme o tom měsíc. Tým potřebuje přesně to, co nemá – ligovou zkušenost. Přivedli jsme talentované hráče, ale bez ligových zkušeností. I tak jsme měli utkání s Bohemkou v tomto složení zvládnout, ale nezvládli jsme ho. Je to moje chyba. Musím udělat více, daleko více tým motivovat a připravit ho lépe, aby se tohle neopakovalo. Pro fanoušky to muselo být obrovské zklamání. Poslouchám, co říkají a nedivím se jim.

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

2. kolo

3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
2. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
3. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
4. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
5. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
9. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
10. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
12. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
13. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

Ml. Boleslav - Sparta 2:0, favorit bez střely na bránu, oba góly padly v první půli

Sestřih zápasu
Mladoboleslavský útočník Jiří Klíma se raduje z proměněné penalty v utkání...

Sparťanští fotbalisté nezvládli ani své druhé venkovní ligové vystoupení v nové sezoně. Ve třetím kole nejvyšší soutěže padli v Mladé Boleslavi 0:2, oba góly vstřelili domácí v první půli. Nejprve se...

Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu v utkání s Plzní.

Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...

OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná.

Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...

Gól nejde vysvětlit. Buď ho dáte, nebo ne. Kanonýr Lafata o dnešním fotbale a Spartě

Premium
Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc...

Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc gólů, nebo rozhovorů?“ Usměje se. „Doufám, že gólů. To by jinak nedávalo smysl.“ Má pravdu, nedávalo. Bývalý fotbalista...

9. srpna 2026

Dezinformace! FIFA obvinila kritiky a postavila se za Infantina

Gianni Infantino.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA v čele s Giannim Infantinem, která se po krachu kontroverzního plánu na prodej práv na mistrovství světa investorům ocitla pod obrovským tlakem, přešla do...

9. srpna 2026  11:46

Bláznivější zápas nepamatuji. Frťala o nirváně i zájmu Plzně: Potěší to, ale ne

Teplický trenér Zdenko Frťala během utkání proti Plzni

Fotbalovou nirvánou 5:5 s Plzní, která dostala fanoušky na Stínadlech do rauše, si mohl umést cestu do Viktorie. Jenže ligovému velkoklubu by dal košem. Trenér Zdenko Frťala zůstává architektem...

9. srpna 2026  10:05

Červenka po zlínském fiasku: Obavy jsou cesta do pekel, musím tým lépe připravit

Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka během domácího zápasu s...

Loni měli po třech kolech jako ligový nováček sedm bodů, letos se po třech zápasech topí na dně s nulou. Špatný vstup do sezony podtrhli fotbalisté Zlína nedůstojným výkonem v domácím utkání s...

9. srpna 2026

Nedostatečná kvalita od všech, kritizoval Priske. Nesáhl do sestavy až příliš?

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Mladé Boleslavi

Kritiku příliš nerozváděl, ale bylo cítit, že ho jeho svěřenci tentokrát vůbec nepotěšili. „Co bylo nejhorší? Nedostatečná kvalita. A to od všech,“ zdůraznil sparťanský kouč Brian Priske po druhé...

9. srpna 2026  7:55

Hyský po „prohře“ 5:5 v ohrožení: Tlak je enormní, mám sílu tým z marasmu dostat

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

Útočná stavidla Plzně se otevřela, ale nezavře se voda nad trenérem Martinem Hyským? Viktoria ani napotřetí v novém ročníku fotbalové ligy nevyhrála a šéf lavičky po sobotní westernové přestřelce 5:5...

9. srpna 2026  6:45

Slávistky jsou bez evropských pohárů, proti Bröndby nezvládly penalty

Belle Briedeová po neproměněné penaltě.

Fotbalistky Slavie koušou hned na startu sezony hořké zklamání. Nebudou hrát ani Ligu mistryň, ani Evropský pohár. Na miniturnaji ve Skotsku v rámci 2. předkola Ligy mistryň totiž prohrály ve středu...

8. srpna 2026  23:38

Neomluvitelné. Tohle nebyl výkon hodný Sparty, řekl Macek. Penalta? Moje chyba

Sparťanský záložník Roman Macek během utkání v Mladé Boleslavi

Návrat do Mladé Boleslavi, odkud minulý týden přestoupil, si určitě představoval jinak. Jenže se spoluhráči zápas třetího kola fotbalové ligy vůbec nezvládli. „Hrubě se nepovedl nám všem, musíme na...

8. srpna 2026  23:05

Ml. Boleslav - Sparta 2:0, favorit bez střely na bránu, oba góly padly v první půli

Sestřih zápasu
Mladoboleslavský útočník Jiří Klíma se raduje z proměněné penalty v utkání...

Sparťanští fotbalisté nezvládli ani své druhé venkovní ligové vystoupení v nové sezoně. Ve třetím kole nejvyšší soutěže padli v Mladé Boleslavi 0:2, oba góly vstřelili domácí v první půli. Nejprve se...

8. srpna 2026  21:56,  aktualizováno  22:19

Šíleně krásné, krásně šílené! Přestřelka trhala rekordy, Plzeň nechápala a soptila

Teplický záložník Marcel Čermák slaví svůj gól s Matějem Radostou.

Brankáři na kolotoči, hráči na střelnici, trenéři v mrákotách, diváci v transu. Chtěli jste pěknou fotbalovou ligu? Tady ji máte! Teplice – Plzeň 5:5, šíleně krásný a krásně šílený zápas, rekordní....

8. srpna 2026  21:12

Zlín - Bohemians 0:2, domácí stále bez bodu. První ligový gól vstřelil Mirvald

Sestřih zápasu
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, zatímco zlínští hráči smutní.

Fotbalisté Zlína jsou po třech kolech nového ročníku Chance Ligy stále na nule. V sobotu doma nestačili na Bohemians, prohráli 0:2. V úvodu zápasu vstřelil svůj první ligový gól obránce Petr Mirvald,...

8. srpna 2026  16:15,  aktualizováno 

Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu v utkání s Plzní.

Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...

8. srpna 2026,  aktualizováno  19:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.