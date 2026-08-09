„Hrozné zklamání, fiasko,“ povídal Červenka po třetí podzimní porážce a hře, která je kolo od kola horší.
Už od začátku bylo všechno špatně, že?
Vstoupili jsme do zápasu strašně nervózně a od první minuty jsme dali najevo Bohemce, že máme z utkání obavy a že si odtud může něco odvést. Vyúsťovalo to ve strašně jednoduché ztráty, nepřesné přihrávky, prohrané souboje. To byla prapříčina porážky. Po gólu, který jsme si dali vlastně sami, se nervozita ještě znásobila. Energie udělat něco navíc pro tým, zlomit to, byla strašně malá.
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Z šestnácti střel ani jedna nemířila na bránu. Váš komentář?
To je tristní. Nebyl jediný hráč, který by na sebe vzal tíhu okamžiku. A když už jsme se do nějakých momentů dostali, netrefili jsme bránu, ale prvního hráče. Nesedlo to celému týmu. Těžko se mluví, měli jsme velká očekávání. Chtěli jsme dát do zápasu energii, týmový výkon, chtěli jsme to po dvou porážkách zlomit, ale realita nás dostala jinam. Můžeme si říct, že to bylo hrozné. Víme, že výkon neměl šťávu, ale nemůžeme to zabalit. Jsou to teprve tři zápasy.
Tušíte, v čem je problém?
Nedokážu to teď rozklíčovat. Sebevědomí na tréninku je v pohodě, ale přijdeme do zápasu a upadá to. Kluci si nevěří a nevím proč. Přitom kotel fandí celý zápas, i když prohráváme 0:1, dostaneme druhý gól z penalty. Tři kola, tři branky z pokutového kopu... To je moc. Musíme jít do dalších zápasů úplně jinak, aby to nebylo takové fiasko jako teď. Nemůžeme se pořád něčím zabývat. Co bude, když to nezvládneme, když nenahraju dobře. Pokud budeme takhle přemýšlet, je to cesta do pekla. A my chceme jít dopředu, zlepšovat se. I když od tohoto zápasu nebude snadné se někam posunout.
Dá se vůbec od něčeho odpíchnout?
Od čisté hlavy. Nebudu se bavit o kvalitě. Vím, že kluci fotbal hrát umí. Nebudu říkat na jaké úrovni, ale umí ho hrát. Jsou snaživí. Jenže v zápasech musí podat alespoň devadesát procent hráčů svoje maximum, abychom je zvládali bodově.
Loni to vaše soupeře bolelo, stěžovali si na vaši nechutnost, teď jste až moc hodní. Proč jste od toho ustoupili?
Jsme hodní. Nevím, jestli si někdo myslí, že to uhrajeme jen fotbalovostí. Ano, chtěli jsme být fotbalovější. Proti Bohemce to nebylo vidět jako v předchozích zápasech, ale nebyla tam ani bojovnost. Chápu, že Bohemka je silový tým, ale to neznamená, že budeme na hřišti působit takhle bezbranně a bezzubě. Vždycky věřím, ale teď jsme necítil, že můžeme zápas za stavu 0:1 zvládnout.
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Takhle zlomený jste byl naposledy předloni při sestupu z ligy.
Kluky budu podporovat pořád, ve špatném i dobrém. Chápu, že můžou mít něco v hlavě, ale s obavou se hrát nedá. Tak přece jdu na hřiště ukázat protihráči, že na to mám, že to bude mít se mnou těžké. A to tam teď nebylo. Hned po ztrátě musí přijít impulz, že chci získat míč zpátky, třeba s drobným faulem. Už jsme si to s kluky probrali v šatně. Také jsou z toho sklíčení, zklamaní. Nejsou v dobrém rozpoložení. Ale už je to pryč. Půjdeme do dalších zápasů jinak, energicky. Chápu, že je to na houby, že to není dobré. Ale já a ani hráči nebudeme ustupovat z toho, co chceme ukazovat a jak se chceme prezentovat.
Los vám ale vůbec nepřeje. Jak složité bude se chytnout?
Každý zápas bude těžký. Nejen v Plzni, doma s Libercem, na Zbrojovce. Bez ochoty udělat všechno pro tým se neodpíchneme.
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Nasazení stopera Kukučky do středu zálohy nevyšlo. Co jste si od překvapivého tahu sliboval?
Kuky moc ve hře nebyl. Jeho post je spíše stoper a ne šestka. Hrál tam poprvé. Možná od mě bylo troufalé, že jsem ho tam postavil. Chtěli jsme dostávat míč rychle do stran, Kukučka s Poznarem a Ulbrichem by dobíhali do vápna na centry ze stran. Chtěli jsme také využít, že Bohemce chyběl ve středu obrany Lischka. Jenže za celý poločas jsme nedali jediný přesný míč do šestnáctky. Vycházelo to i z toho, že někteří hráči neplní na hřišti pokyny. Pokud někdo hraje levého halva, musí hrát vlevo a ne se v šedesáti procentech objevovat na pravé straně. Pak nemáme kam otočit hru, o koho se opřít.
Tým nepodržel ani gólman Dostál, který před první brankou vyrazil míč soupeři přímo na nohu. Co jste si v ten moment říkal?
Každý dělá chyby, je to škoda. Když je to 0:0, cítíš šanci se zápasem něco udělat. Za stavu 0:1 je pro náš tým hrozně složité vyrovnat, otočit to. V poslední době dostáváme hrozně jednoduché góly. Jsou to individuální chyby, ale to neomlouvá výkon každého hráče.
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Bavíte se v klubu o dalším posílení týmu?
K tomu nemám co říct. Je to interní věc, která se řeší.
Tak jinak. Cítíte, že potřebujete posílit?
Jasně. Mluvíme o tom měsíc. Tým potřebuje přesně to, co nemá – ligovou zkušenost. Přivedli jsme talentované hráče, ale bez ligových zkušeností. I tak jsme měli utkání s Bohemkou v tomto složení zvládnout, ale nezvládli jsme ho. Je to moje chyba. Musím udělat více, daleko více tým motivovat a připravit ho lépe, aby se tohle neopakovalo. Pro fanoušky to muselo být obrovské zklamání. Poslouchám, co říkají a nedivím se jim.