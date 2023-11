Červenka ve Zlíně drží kurz, ale mrzela ho rána do tyče: Už jsme zvedali ruce

„Pro nás je povzbuzení každý bod, který uhrajeme,“ pravil Červenka po domácí premiéře na zlínské lavičce. První tři utkání odkoučoval nástupce odvolaného Pavla Vrby venku, v sobotu se poprvé předvedl fanouškům na Letné. A byla z toho plichta 1:1, která domácí mrzela i těšila zároveň.

Pokud by udrželi vedení z 19. minuty, přeskočili by nejen teď poslední České Budějovice, ale také Jablonec a bodově by se dotáhli na Pardubice s Karvinou. V kontextu předešlých blamáží ale byli s bodem spokojení.

„Kdybychom se vrátili o tři týdny zpátky, určitě bychom ho brali,“ připomněl Antonín Fantiš devítigólové domácí fiasko s Mladou Boleslaví, po kterém se Vrba pakoval.

Bývalý reprezentační trenér opouštěl Letnou s ostudnou bilancí 1-3-8, skórem 13:34 a neodbytným pocitem, že nevíte, jak se chce prezentovat. S Červenkou získal Zlín ze tří kol pět bodů (2:1), postoupil přes Ostravu do čtvrtfinále poháru a za necelé tři týdny vtiskl mužstvu rozpoznatelnou herní tvář. Jakou?

Poslechněte si jeho hodnocení sobotní úvodního dějství, který Zlín vyhrál 1:0. „Hráli jsme velmi dobře – v bloku, aktivně, dostupovali jsme útočící hráče, měli jsme úzké hřiště, získávali míče, chodili do rychlých protiútoků. Jeden jsme vyřešili nádherně. Další tři jsme nedotáhli buď zákrokem gólmana nebo špatným řešením situace. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól. Ve druhém poločase by to pro nás bylo jednodušší,“ shrnul Červenka.

„Měli jsme vytěžit vyšší vedení,“ přitakal i Fantiš, který v 19. minutě zakončil v pádu do odkryté brány Bartošákův výpad po levé straně.

V té už viděl nejen Červenka střelu Bužka těsně před pauzou, jablonecký gólman Hanuš ale vytáhl zákrok zápasu a míč rukou zázračně vyrazil na roh.

Zlín litoval záhy po obrátce. Martinec zakončil centr z pravé strany podél Dostála, který inkasoval poprvé od návratu do brány po natržené ledvině. Jeho neprůstřelnost trvala 318 minutách, více ale Jablonci nepovolil.

„Gól nás na čtvrt hodiny srazil. Byli jsme pasivní, nechávali jsme soupeři velký prostor na kombinaci. Přečkali jsme dva tři nebezpečné momenty, které zaváněly gólem,“ oddechl si Červenka.

„Báli jsme se, aby to zase nedopadlo špatně. Dvacet minut jsme nevěděli, kde nám stojí hlava,“ trnul Fantiš.

I tak měl Červenkův soubor blíže k vítězství. Střídající Slončík v poslední minutě trkl hlavou míč těsně vedle brány, předtím zalomil parádní ránou přímý kop ze 30 metrů do tyče.

„Už jsme zvedali ruce. Bohužel zazvonila tyč. Gólman by to neměl. Někdy se štěstí otočí zády a teď se odvrátilo. Jdeme dál. Remíza je spravedlivá,“ uznal Červenka. Ani on tak nezlomil jablonecký komplex.

Na ligové vítězství nad Peltovým klubem čeká Zlín už 21 zápasů a více než 15 let, poslední domácí výhru zpřed 18 let pamatuje Červenka ještě jako hráč... „Ani bych neřekl, že je to tak dlouho,“ kroutí hlavou.