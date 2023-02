Řezníček je hrozba, varuje Horváth. V Brně chce vidět aktivnější hru

A popravdě, není to šance, ale spíš jasný úkol. V duelu, který začíná v 15 hodin, naplno bodovat.

„S Hradcem jsme zaváhali. A byť Brno není doma rozhodně slabé, my potřebujeme vyhrát a udržet se v tabulce nahoře,“ velí Pavel Horváth, asistent hlavního trenéra Viktorie Michala Bílka.

Jenže mistr proti sobě bude mít namlsaného soupeře. Zbrojovka minulou neděli vyválčila bezbrankovou remízu v Mladé Boleslavi, gólman Berkovec si připsal třetí čisté konto v sezoně. „Nul jsme letos zatím moc neposbírali, takže jsme rádi i za Berkyho. Pro sebevědomí to může být dobré. Teď nás čeká domácí zápas s mistrem, předpokládáme, že dojde hodně lidí. Tak uvidíme, co na ně nachystáme,“ svěřil se pro klubový web brněnský obránce Jakub Šural.

ONLINE: Brno vs. Plzeň podrobná reportáž v neděli od 15:00

Viktoria se také musí nachystat na útočníka Jakuba Řezníčka, s jedenácti góly nejlepšího střelce soutěže. „Není náhodou, že Kuba góly dává. Je to zkušený kluk, mužstvo táhne, je to pro nás určitě největší hrozba, co se týče gólů. A k tomu, jak ho ubránit, směřovala také naše příprava,“ naznačil Horváth.

Plzeňský trenérský tým si důkladně rozebral týden staré selhání. Další ztráta už by obhájci titulu souboj o čelo tabulky hodně zkomplikovala. „Upozorňujeme na chyby, víme, v čem musíme být lepší. V Brně chceme být aktivnější, kompaktnější, hrát blíž u sebe,“ konstatoval asistent Viktorie.

Do sestavy se vrací kapitán Hejda, který byl minulé kolo v trestu. A s lehkým tréninkem v Plzni už začali i dlouhodobě zranění hráči.