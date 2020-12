Dostálkova „druholigová“ brněnská sestava vyšla proti Teplicím naprázdno

„Sehráli jsme vyrovnané utkání. Byli jsme rovnocenným soupeřem, bohužel jsme neubránili jednu standardní situaci, což nás stálo body. Chtěli jsme tu hrát odvážně, což se nám v některých momentech nepovedlo, a tak si neodvážíme nic,“ hodnotil Dostálek duel, v němž Brňané po pěti utkáních ani neskórovali.

Nový trenér i ve svém druhém utkání vybral základní jedenáctku, která by napovídala, že je spíše opět květen než pár dní před Vánoci. V úvodní sestavě se opět neobjevila žádná z posil, které do klubu před sezonou přivedl bývalý kouč Miloslav Machálek.

„Nechtěli jsme moc sahat do sestavy, museli jsme řešit pouze problémy Ondřeje Pachlopníka s třísly,“ vyhnul se Dostálek odpovědi na otázku, zda je návrat k „druholigové“ sestavě záměr, nebo jen shoda okolností.

Ačkoli se oba sestupem ohrožené týmy dlouho přetahovaly o iniciativu v utkání, na mizerném trávníku teplických Stínadel se na gól čekalo až do 79. minuty.

„Centr na první tyč jsme odvrátili k teplickému hráči, střela z otočky mu vůbec nesedla. Pak jsem viděl dva nebo tři hráče na malém vápně a Kučera to tam tečoval patou, na což jsem už nedokázal reagovat. Hned jsem si myslel, že to byl ofsajd, ale kluci mi pak řekli, že tam někdo (Jan Hladík) zůstal stát za linií,“ popsal osudný moment brankář hostí Martin Šustr. „Chtěli jsme vycházet z dobré defenzivy a dát branku třeba ze standardky. Dnes jsme ale nebyli v útoku tak produktivní, jak bychom chtěli,“ dodal.

V letošní sezoně Brňané vedli v průběhu utkání, pokud pomineme obraty v samém závěru, pouze třikrát. Hlavní úkol Dostálka - změnit nastavení v hlavách svých svěřenců - se tak stává opět o něco složitějším.

„Celý rok je prostě zvláštní, turbulentní. Po jednom zápase jsme jen trénovali, pak zase hráli dvakrát týdně. V létě hektika okolo postupu. Jsme v těžké situaci, ale dostali jsme se do ní sami a sami z ní musíme ven. Odpočineme si přes Vánoce a po Novém roce na to vletíme. Dobře se připravíme a snad začneme sbírat body ve větším počtu,“ neztrácí naději Šustr.

I toho nechal Dostálek v sestavě od minulého utkání. Po prohře by se nicméně do branky mohl znovu postavit Jiří Floder. „Jako si mohou říct o místo hráči v poli, stejně jsme na tom i my, brankáři. V přípravě na Teplice bylo moje jméno, a tak jsem šel do branky. Na každý zápas se chystám tak, že mám chytat, a jestli na mě trenér nakonec ukáže, nebo ne, to je na něm,“ zůstává nad věcí Šustr.

Poslední duel podzimu sehraje Zbrojovka ve středu na domácím hřišti proti ostravskému Baníku. Ten v posledních pěti utkáních neprohrál a venku je po Spartě, Slavii a Karviné čtvrtým nejlepším týmem.

Brno tak čeká velmi těžká zkouška před krátkou pauzou, již stráví na přípravném turnaji na Maltě. „Čím dřív se bude hrát, tím to bude pro nás lepší, protože se nebudeme muset patlat v tom, kolikátí jsme a kolik máme bodů,“ těší Šustra netradičně krátká přestávka mezi podzimem a jarem.