Přijeli jsme pro remízu, tu máme, liboval si brněnský trenér Dostálek

Za vytouženou záchranou tedy nováček nejvyšší soutěže vykročil bezgólovou plichtou, vůbec první v letošním ročníku. V našlapané tabulce Zbrojovce dál patří 11. místo.

„Před zápasem jsme byli nastaveni na to, že by bylo fajn, kdybychom uhráli remízu 0:0, že by se nám to moc líbilo. S tím musíme být spokojeni. Pro co jsme si přijeli, to si odvážíme,“ řekl brněnský kouč Richard Dostálek bez obalu.

I po včerejšku tak platí, že první zápasy po zimní pauze Zbrojovka v lize nevyhrává. Naposledy se jí při vstupu do jara podařilo naplno bodovat před třinácti lety při domácí výhře nad Libercem.

150. ligový zápas odchytal brněnský brankář Martin Berkovec

„Tohle bylo typické jarní utkání. Ani jedno mužstvo nechtělo prohrát, obě chtěla vyhrát. Oba jsme měli okamžiky, kdy jsme byli lepší, i kdy jsme byli horší. My jsme mohli rozhodnout, ale remíza za mě odpovídá průběhu zápasu,“ usoudil mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych. Ještě při příchodu mezi novináře si třel ruce a snažil si zahřát dlaně. V mrazivém odpoledni byl duel náročný pro všechny; i pro diváky, jichž přišla jenom tisícovka včetně výpravy z Moravy.

„Každý divák, který přijde v lednu na fotbal, je hrdina, a je potřeba mu poděkovat,“ vzkázal na tribuny Hoftych.

Bezprostředně po závěrečném hvizdu mohl plichty litovat o trochu víc on. Šest minut před koncem totiž jeho střídající žolík Milan Škoda trefil břevno.

„Jsme rádi, že máme bod a že jsme uhráli nulu vzadu. Počítali jsme s tím, že na nás Boleslav bude chtít vlítnout, což trvalo deset až patnáct minut. Potom jsme převzali iniciativu, měli jsme zápas pod kontrolou a ve finále jsme mohli prohrát. Viděl jsem to tak, že na balonu jsme byli silnější, ale bereme bod,“ shrnul průběh obránce hostí Jakub Šural.

Bez vykartovaných stabilních členů základní sestavy Lukáše Endla a Filipa Součka se hosté neuchýlili k prostému betonování, míč se jim dařilo držet i zásluhou zaskakujícího středopolaře Filipa Blechy. Byli to spíš oni, o kom se dalo říct, že se blížili vedoucímu gólu.

Takových příležitostí, aby poctivý výkon v poli dotáhli do koncovky, si však Brňané moc nevytvořili – také proto, že špílmachr Michal Ševčík působil nezvykle zakřiknutě, a tím pádem neměl tolik podpory kanonýr Jakub Řezníček. V největší šanci, do níž se Řezníček dostal, trefil ze strany tyč. A tak mohli nakonec vyhrát domácí. O přestávce sice přišli o zraněného tahouna zálohy Marka Matějovského, naopak jim však pomohl Škodův nástup do druhé půle. Stoper Jan Hlavica s ním sice statečně zápolil, nakonec však hosté museli být vděční za pomoc dobře postavené brankové konstrukce.

Místo gólů tak přibývali jen zranění hráči. Ze Zbrojovky se to týkalo už po prvních minutách Adama Fouska, který musel střídat pro potíže s ramenem.

„Obě mužstva dokázala na perfektně připraveném terénu hrát zajímavý fotbal, bylo tam hodně kombinačních akcí. Nám dělalo problém uhlídat Matějovského, to je ve svých letech pořád vynikající fotbalista. Postupně jsme se dostávali do zápasu, nebyli jsme však nebezpeční v pokutovém území. Šancí jsme si připravili málo a v závěru jsme se strachovali, jestli bod dokážeme uhrát. Soupeř tam měl nebezpečné situace,“ přiznal Dostálek.

Čisté konto je pro Zbrojovku teprve třetí v letošní sezoně. Brankáři Martinu Berkovcovi k němu tým pomohl v jeho jubilejním 150. ligovém startu.

„Moc nul jsme neposbírali. Je to dobré pro Berkyho i pro sebevědomí,“ kvitoval Šural.