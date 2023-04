Brněnská obrana hořela. Soupeř nás v prvním poločase ubrejkoval, řekl trenér

. Na výbuchu na severu Čech je může těšit snad jen vlastní gól domácích minutu před koncem, díky kterému by při případné bodové rovnosti v tabulce měli s Libercem lepší vzájemné zápasy. Momentálně však Zbrojovka na včerejšího soka ztrácí pět bodů a do středu tabulky má dvě kola před koncem základní části daleko.

První prohru pod Haškem brněnský soubor schytal především kvůli hrůzostrašnému výkonu v prvních 35 minutách, v nichž třikrát inkasoval a nejméně další dva góly mohl dostat. Liberec s chutí využíval velkých mezer v obraně hostí, kteří nečekaně změnili složení zadní řady a nově nastoupili s třemi obránci místo obvyklých čtyř.

Tak jak novému kouči před týdnem vyšel překvapivý tah s posazením klíčového záložníka Michala Ševčíka na lavičku, tak se mu přeskupení obrany krutě vymstilo. „Hlavní chyby byly systémové. Útočili jsme tak, že jsme si nepřipouštěli, že bychom mohli ztratit míč. To se ale stávalo a my jsme se nebyli schopni vracet. Soupeř nás v prvním poločase ubrejkoval, nedokázali jsme jeho stroj zastavit,“ přiznal brněnský trenér.

Do druhé půle vrátil obranu do předchozího rozestavení a na hřiště už neposlal kapitána Jakuba Řezníčka, kterého šetřil na středeční domácí duel s Českými Budějovicemi.

Na lavičce měl pouze čtyři hráče do pole, v týdnu před zápasem se marodka Zbrojovky opět rozrostla. Chybí hlavně defenzivní hráči. V Liberci se k nim přidal stoper Jan Hlavica, který bude ve středu stát za čtvrtou žlutou kartu. „Nemít možnosti na střídání je nepříjemné, ale to nebyl náš hlavní problém. Hráči na hřišti hráli tak, že to bylo 3:0 po poločase, to nemělo s náhradníky nic společného,“ uznal kouč.