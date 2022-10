Těsně před pokutovým územím děláme nesmysly, láteřil brněnský trenér

Daleko víc však parta kolem něho ukázala to, co jí momentálně nejde. Nováček sice proti Hradci nastoupil s třemi stopery a dalšími defenzivními hráči kolem nich, v obraně však nasekal velké množství chyb. Po Řezníčkově gólu se dostal místy pod drtivý tlak domácích a ti se za to dočkali zaslouženého obratu na konečných 2:1.

K vyrovnání si Hradec pomohl před poločasem z penalty, vítězný gól dal Daniel Vašulín dvě minuty před koncem utkání.

„Špatně se chováme ve vlastním pokutovém území. Necháme balon skákat, odkopáváme ho na poslední chvíli, uděláme penaltu. A těch situací v prvním poločase bylo víc, které jsme nezvládli. Mrzí mě i druhá branka Hradce; jednoduchý nákop z vlastní poloviny skončí tak, že Vašulín zakončuje sám před (brankářem) Berkovcem. Takové alibi ze strany našich obránců se mně nelíbí,“ láteřil brněnský trenér Richard Dostálek.

3 prohry za sebou jsou nejdelší neúspěšnou sérií Zbrojovky v probíhající sezoně

Pro brněnský tým to byla třetí porážka v řadě a s tím spojený nepříjemný propad tabulkou. V ní Zbrojovce chybí jenom jeden bod do skupiny o titul, ale také je pouhý jeden bod nad barážovými příčkami.

„Není to úplně hrozný, čtrnáct bodů není špatných, ale kdybychom odtud měli bod, byli bychom šťastnější. Zajímavý zápas bude za týden proti Pardubicím,“ připomněl gólman Martin Berkovec nadcházející stěžejní duel s posledním týmem ligového pelotonu.

Ještě po zápase na tiskové konferenci koulel Berkovec očima nad tím, jaký tlak před ním dokázal Hradec vyvinout poté, co ho Řezníček zaskočil první brankou. Domácí si v první půli vypracovali hned dvanáct rohových kopů!

„Ještě jsem to nezažil, bylo to šílené,“ uznal Berkovec. „Radis (Jakub Rada) to kope dobře, má dobrou levačku, tam smrděla každá standardka. Vyústilo to v penaltu. Další týden nemusíme trénovat rohy, kolik jsme jich tady odvrátili,“ nadhodil Berkovec.

Penaltu Radovi málem zlikvidoval, míč měl na ruce, nepodařilo se mu ho však vyrazit. „Byl jsem hodně blízko,“ litoval. „Připravoval jsem se. Myslel jsem, že to (Rada) dá víc nahoru, on to dal víc po zemi. Bylo vidět, že čeká, jaký pohyb gólman udělá, aby mu to mohl dát do protipohybu. Já jsem se taky snažil vydržet do poslední chvíle, proto pak asi zákrok nebyl takový, jaký by byl potřeba,“ probíral se brněnský brankář jedním z klíčových momentů zápasu.

1 bod činí náskok Zbrojovky před skupinou o udržení i před barážovou příčkou.

Vyrovnání Hradce jenom předznamenalo další trápení Zbrojovky. Její špílmachr Ševčík byl pro nevýrazný výkon podruhé za sebou brzo ve druhém poločase stažen a ani kouč Dostálek nebyl tak odvážný jako v jiných zápasech, kdy posílal z lavičky do hry pohyblivé hráče do kontrů.

Musu Alliho a Jana Hladíka v sobotu nasadil až po gólu na 2:1 v 90. minutě. „Alliho jsme potřebovali dostat do hry, kdybychom vedli a chodili bychom do rychlejšího protiútoku. My jsme ale měli problémy s bráněním standardních situací, což znamená, že i ke střídání jsme nechtěli moc sahat, soupeř měl výškovou převahu. Hradec je ve standardkách dobrý a nepříjemný. Kdybychom tam dali dalšího malého hráče, který se v těchto situacích neumí moc dobře chovat, tak bychom si vytvořili problém,“ vysvětloval Dostálek pasivnější přístup ke změnám v sestavě.

Slabý útok mu vadil, nad kiksy v obraně se však rozohnil ještě víc. „Těsně před pokutovým územím děláme nesmysly. Balon má letět pryč, my děláme kličky. Hráčů se v těchto momentech vystřídalo víc, než je zdrávo. Nejde to za jedním hráčem, ale za celým mančaftem,“ vyčetl týmu.

A Ševčík, nad nímž se ještě před pár týdny rozplývala celá liga? „Potřebujeme od něho pracovitější výkon. Momentálně nehraje to, co hrál před nějakou dobou. Od nás má dál důvěru, je to hráč, který nám pomáhá, my ho potřebujeme dostat do pohody. Momentálně se nachází v rozpoložení, že to není na top výkon,“ přiznal Dostálek.

Před bitvou s Pardubicemi, v níž Zbrojovka potřebuje vybřednout z potíží, má rozhodně co řešit.