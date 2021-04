Každý zápas je pro nás motivací, říká pardubický Toml s jistotou záchrany

„Je to krásné. Matematicky sice až teď, ale myslím si, že těch bodů máme tolik, že nevím, co by se muselo stát, abychom ještě sestoupili,“ komentoval udržení v nejvyšší soutěži na pozápasové tiskové konferenci trenér Pardubic Jaroslav Novotný.

Oba ligoví nováčci šli do zápasu v úplně opačné situaci. Pardubice se v klidu drží ve vrchní půlce tabulky, kdežto Zbrojovka se pohybuje na sestupových příčkách a po nedělním utkání ztrácí už čtyři body na patnácté Teplice.

Skóre utkání tři minuty před koncem prvního poločasu otevřel pardubický stoper Martin Toml, který dostal míč před prázdnou bránou po Caduově centru.

„Balon propadl na zadní tyč, byl jsem tam včas a doklepl jsem to do prázdné brány. Gól nám ale samozřejmě pomohl a jsem za něj rád,“ hodnotil svůj druhý ligový zásah Toml.

Zbrojovka odpověděla po standardní situaci v devětašedesáté minutě, kdy na Přichystalovu hlavičku nedosáhl hostující brankář Letáček a vypadalo to, že se domácí vrací do zápasu. Proti tomu byl však o dvě minuty později Ewerton, který si po průnikové přihrávce od Tischlera položil domácího brankáře a s přehledem zakončil do prázdné branky.

„Věděli jsme, že Zbrojovka hraje o všechno a nebude to nic lehkého. Oba vstupy do poločasu měla aktivnější. My jsme si řekli, že musíme překonat jejich nápor a počkat si na nějakou šanci, což se nám podařilo a po Ewertonově gólu jsme si utkání pohlídali a dovedli ho do vítězného konce,“ přemítal Toml.

Branek mohlo být k vidění ještě více. V 62. minutě totiž na hřiště přišel pardubický útočník David Huf a hned po minutě na trávníku orazítkoval tyč. To samé se mu pak povedlo i ve třetí minutě nastavení druhého poločasu, a své osmé ligové branky se tedy prozatím nedočkal.

Pardubičtí fotbalisté jsou na sedmém místě s jedenačtyřiceti body a na dohled je čtvrté místo, které zajišťuje postup do konferenční Evropské ligy. To ale Pardubice už moc nezajímá, i tak je ale na nich vidět veliká chuť užít si zbytek sezony bez tlaku.

„Každý zápas je pro nás motivací, abychom dokázali, že na tu ligu máme a že hrajeme dobrý fotbal a dokážeme se vyrovnat ostatním soupeřům,“ říká Toml.

Ve středu se pardubičtí fotbalisté mohou předvést na „domácím“ Ďolíčku od 17 hodin proti pražské Spartě. Ta z prvního vzájemného zápasu vyšla lépe po výhře 2:0.